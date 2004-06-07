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۱۸ خرداد ۱۳۸۳، ۱۸:۲۰

مسابقه اي اينترنتي براي قدرداني از اهدا كنندگان خون

هديه اي براي زندگي عنوان مسابقه اي اينترنيتي است كه نوجوانان را با فرهنگ اهدا خون به نيازمندان و بيماران آشنا مي سازد.

به گزار خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، اين مسابقه با همكاري سازمان انتقال خون ايران و در آستانه 25 خرداد روز جهاني اهدا كننده خون در سايت اينترنتي كانون قابل مشاهده است.

آشنا ساختن نوجوانان با اهميت اهدا خون ، شرايط، ويژگي هاي اهدا كننده خون و زمان اين امر از جمله اهدافي است كه اين مسابقه 25 سوالي دنبال مي كند.

بر اساس اين گزارش سوال هاي اين مسابقه به صورت چهار گزينه اي در حال حاضر در بخش مسابقه سايت اينترنتي كانون به نشاني www.kanoonparvaresh.com قابل دسترسي است .

نوجوانان تا 31 تير ماه فرصت دارند تا با مراجعه به سايت كانون در اين رقابت اينترنتي شركت كنند.

اسامي برگزيدگان همزمان با 9 مرداد روز انتقال خون از طريق همين سايت اعلام و به برگزيدگان اين رقابت جوايزي اهدا خواهد شد.

 

کد مطلب 84887

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