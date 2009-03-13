مراسم نخستین سالگرد تاسیس تیم فوتبال رسانه ورزش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که پنجشنبه شب به میزبانی اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش و حمایت مالی شرکت JVC در تالار مهربانی مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ، عزیز الله محمدی رئیس سازمان لیگ برتر ، امیررضا خادم نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ، علیرضا دبیر عضو شورای اسلامی شهر تهران ، عیسی اسحاقی رئیس هیئت مدیره و قائم مقام شرکت داروگر، مهدی خبیری عضو پیشین کمیته انتقالی ، عباس انصاریفرد و حسین هدایتی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ، حبیب کاشانی مدیرعامل و حمید استیلی مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس ، محمود یاوری سرمربی تیم فوتبال راه آهن تهران ، نادر فریاد شیران مربی تیم فوتبال سایپا ، منوچهر زندی دبیرکل انجمن نویسندگان و خبرنگاران ورزشی، حسین جلالی رئیس پیشین فدراسیون دوومیدانی ، پورشیرازی رئیس هیئت فوتبال استان تهران و ... حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم و پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران ، عادل فردوسی پور به نمایندگی از اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش گزارشی از روند تشکیل و فعالیت های داخلی و برون مرزی این تیم در یک سال گذشته را ارائه کرد.

در گزارش فردوسی پور به اهداف بلندماه تیم فوتبال رسانه ورزش و همچنین بازدید از مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی که مهرماه سالجاری صورت گرفت اشاره شد.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال

سپس علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان با ابراز خرسندی از فعالیت خبرنگاران و عکاسان ورزشی در زمین فوتبال و انجام ورزش در کنار قلم ، ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کند.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان خاطره ای از حضورش در زمین فوتبال در مقابل خبرنگاران، حمایت مسئولان ورزش کشور از ادامه فعالیت های این تیم را اعلام کرد.

علیرضا دبیر ، عباس انصاریفرد و امیررضا خادم

در ادامه این مراسم رضا تربیان بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس که به عنوان سرمربی تیم فوتبال رسانه ورزش فعالیت می کند نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و سپس نماینده شرکت JVC به عنوان حامی مالی برگزاری این مراسم سخنرانی کرد. عیسی اسحاقی رئیس هیئت مدیره و قائم مقام شرکت داروگر و یکی از حامیان مالی تیم فوتبال رسانه ورزش دیگر سخنران این مراسم بود.

در پایان این مراسم نیز از برخی پیشکسوتان عرصه رسانه ورزش کشور با اهدا هدیه ای تجلیل شد. یونس علیشیری ، اسماعیل زرافشان ، علی کاوه ، فرشاد عباسی ، غلامحسین شعبانی ، محمد سعید مدنی ، اردشیرلارودی ، پرویز زاهدی ، منوچهر زندی ، محمدرضا منصوریان ، مسعود اسکویی و جلال جوانمرد پیشکسوتانی بودند که از سوی تیم فوتبال رسانه ورزش مورد تقدیر قرار گرفتند.

یونس علیشیری - اسماعیل زرافشان و علی کاوه (ردیف نشسته) از قدیمی ترین عکاسان ورزشی ایران

تیم فوتبال رسانه ورزش متشکل از خبرنگاران ، عکاسان و گزارشگرانی رسانه های ورزشی ایران از آبانماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد و در خردادماه سالجاری با برگزاری دیدار یادبود مرحوم فریبرز مرادی بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی ، رسما خود را به جامعه ورزش معرفی کرد.