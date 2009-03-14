کمبود کتاب و مبلغ از موانع جذب افراد به دین اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام عباسعلی اختری در جمع 600 نفر از علمای شیعه و سنی در مشهد با بیان مطلب فوق افزود: اگر کشورهای عربی و اسلامی بیدار شده و بتوانند ارتباطشان را با امپریالیسم جدا کنند 56 کشور اسلامی می توانند بالاترین حرف را در سازمان ملل بزنند.

وی با اشاره به سخن پیامبر اکرم (ص) گفت: طبق فرموده رسول اکرم، علما امینان پیامبراکرم(ص) هستند و روحانیون و علمایی که در محراب به نماز ایستاده و مردم به آنها اقتدا می کنند باید برای رسیدن به این قابلیت، خطر، دشمن و توطئه را شناخته و مردم را نسبت به این امور آگاه کنیم و این وظیفه ای است که خداوند بر عهده ما علما قرار داده و در برابر آن مسئول هستیم.

وی با بیان این مطلب که آیات وحدت و عدم نزاع را زیاد برای مردم خوانده ایم، گفت: امروز زمان پیاده کردن وحدت عملی است و علما شیعه و سنی باید طلایه دار و پیش قدم در این امر باشند.

وی اظهار داشت: هدف دشمنی استکبار شیعه نیست زیرا قبل از پیروزی انقلاب نیز شیعه و سنی هردو وجود داشتند و امروز نیز در کنار یکدیگر قرار دارند و آنچه تغییر کرده حاکمیت دینی است.

وی عنوان کرد: دشمن از حاکمیت اسلام و اندیشه مهدویت و گسترش آن در جهان ترسان است لذا برای جلوگیری از نفوذ اسلام و خدشه دار کردن چهره آن اقدام به چاپ کارکاتور، کتاب و... در راستای توهین به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام(ص) می کند.

وی با بیان این مطلب که دشمنان هرگز حاضر نیستند عطوفت، مودت و عدالت اسلام را منتشر کنند، گفت: ما نیز در این زمینه کاری نکرده ایم و توطئه مذهبی و طایفه ای و مسئله شیعه و سنی هم به آن دامن زده و دشمن را یاری می کند.

همایش رسول مهر ظهر امروز با حضور 600 نفر از علما شیعه و سنی در سالن اجتماعات دانشگاه علوم رضوی مشهد برگزار شد.