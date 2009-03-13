امضای 7 سند همکاری ایران و ارمنستان در سفر سرکیسیان به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آرمن موسسیان وزیر انرژی و رئیس ارمنی کمیسیون مشترک اقتصادی دوکشور روز جمعه پیرامون مسائل دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند.

متکی با اشاره به ظرفیتهای خوبی که بین تجار و صاحبان صنایع دو کشور وجود دارد اظهار داشت: اتاقهای بازرگانی استانهای مختلف جمهوری اسلامی ایران ظرفیتهای فراوانی دارند که امیدواریم اتاق بازرگانی دو کشور بتوانند ظرفیتهای جدید همکاریها را مورد بررسی و شناسایی قرار دهند.

وزیرامورخارجه کشورمان در خصوص اجرای پروژه نیروگاه ارس گفت: ما منتظریم طرف ارمنی نماینده خویش را معرفی کند تا زمینه اجرایی این طرح را تعیین کنیم.

متکی همچنین اظهار داشت: ما آمادگی داریم اسناد مورد بررسی قرار گرفته در زمینه های انرژی، تجاری، نیروگاه، امور بانکی را برای امضا طرفهای ذیربط در سفر ریاست جمهوری ارمنستان به تهران نهایی سازیم.

موسسیان وزیر انرژی ارمنستان نیز اظهار داشت: طرف ارمنی در تمامی بخشها آمادگی خویش را فراهم ساخته تا در سفر رئیس جمهوری ارمنستان به تهران در اوائل سال آینده گامهای بلندی برای تعمیق مناسبات دو کشور بردارد و طرف ارمنی آمادگی امضای 7 سند را در بخشهای مختلف دارد.