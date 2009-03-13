جنگندهای ترکیه مواضع پ.ک.ک را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، ژنرال "متین گوراک" سخنگوی ارتش ترکیه با اعلام این مطلب در ادامه گفت : حملات جدید شب گذشته انجام شد و در طی آن مواضع پ.ک.ک در منطقه "زاپ-آواشین" واقع در شمال عراق بمباران شد.

ژنرال گوراک در ادامه به دقت جنگنده های ترکیه در بمباران این مواضع اشاره کرد و گفت که در حملات شب گشذته آسیبی به شهروندان عراقی وارد نشده است.

در سال گذشته میلادی 696 عضو پ.ک.ک در نبرد با نیروهای امنیتی ترکیه کشته شدند.

حزب جدایی طلب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک از سال 1984 میلادی اقدامات خود را علیه آنکارا آغاز کرده و در جریان فعالیتهای تروریستی این گروه شورشی تاکنون 38 بیش از هزار نفر کشته شده اند.

حزب کارگران کردستان از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت ترکیه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است.