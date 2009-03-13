کریمی را رسانه ها به تیم ملی دعوت کردند/ عربستان را می بریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال کشورمان با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب به آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی اشاره کرد و افزود: روز گذشته تمرین سبکی را انجام دادیم و امروز با اضافه شدن بازیکنان صبا شکل جدی تری به خود گرفته است.

وی در مورد دیدار تیم ملی فوتبال با کنیا افزود: شناختی از این تیم ندارم اما این بازی برای هماهنگی بیشتر بازیکنان به ما کمک خواهد کرد وامیدوارم بتوانیم نتیجه خوبی را هم کسب کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد آخرین وضعیت لژیونرها اظهار داشت: مهرزاد معدنچی از دیدار با کویت به تیم ملی ملحق می شود. همچنین رایزنی هایی را انجام داده ایم تا مهدوی کیا و هاشمیان هم در آن دیدار حضور داشته باشند. ضمن اینکه نکونام و شجاعی هم از چهارم فروردین ماه به تیم ملی ملحق خواهند شد.

وی در مورد ماجرای حضور علی کریمی در تیم ملی و دعوت نشدن او به اردوی اخیر گفت: خود شما (رسانه های ورزشی) نوشتید و این بحث ها را مطرح کردید. اما ما عملکرد تمام بازیکنان را ارزیابی می کنیم و با توجه به نقاط مثبت و منفی آنها، به جمع بندی کاملی در خصوص دعوت یا عدم دعوت آنها می رسیم.

علی دایی اضافه کرد: ما چیزی در مورد دعوت علی کریمی اعلام نکردیم و خود شما این مسائل را مطرح کرده بودید. کریمی از بزرگان فوتبال ایران است و اگر اینگونه به بازیهای خود ادامه دهد به تیم ملی دعوت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کریمی بعد از 20 روز 45 دقیقه برای پرسپولیس بازی کرد و ملاک ما برای حضور یک بازیکن در تیم ملی یک نیمه بازی کردن نیست. قطعا اگر کریمی در ادامه رقابتهای لیگ و لیگ قهرمانان آسیا همین روند را ادامه دهد به تیم ملی دعوت خواهد شد.

سرمربی تیم ملی در مورد اعتراض برخی باشگاهها در خصوص دعوت کردن بازیکنانشان به تیم ملی خاطرنشان کرد: اینها به دایی مربوط نمی شود وتمام سعی و تلاشم را انجام می دهم تا رابطه خوبی بین من و باشگاهها برقرار شود. اما من صحبتی خطاب به آنها دارم. تمام باشگاهها در ایران به غیر از یکی دو باشگاه از جیب دولت برای آماده سازی استفاده می کنند و تمام اینها آخر سر به تیم ملی برمی گردند. وقتی باشگاهها موفق خواهند بود که تیم ملی موفق شود.

دایی اضافه کرد: تیم ملی باعث قدرتمندتر شدن باشگاهها شده است. وقتی ما نگاه کاملی به لیگ داریم و نفرات شایسته را دعوت می کنمی همین موضوع باعث انگیزه بازیکنان و قدرت تیم های آنها خواهد شد.

وی در مورد بازی با عربستان گفت: ما خیلی بهتر از عربستان هستیم و اگر تمام بازیکنان سریعتر کنار هم جمع شوند مشکلی در آن دیدار نخواهیم داشت. البته این بازی شانس آخر عربستان است. آنها تیم بزرگ هستند و تیم های باشگاههای آنها نیز بهتر از اکثر تیم های آسیایی. با این حال مطمئنم آن دیدار را می بریم.

علی دایی در مورد دیدار با سنگال گفت: متاسفانه در این مدت که من هستم بازیهای زیادی مثل دیدار با مصر و مراکش به علت مسائل سیاسی لغو شده است. به همین دلیل نمی توانم بگویم این دیدار به طور صدردصد برگزار می شود. بهتر است این سوال را از کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال بپرسید.