تهران آماده کمک به حل مناقشه قره باغ میان آذربایجان و ارمنستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان و ادوارد نعلبندیان وزیر خارجه جمهوری ارمنستان روز جمعه در ایروان آخرین تحولات روابط دو جانبه و راههای تحکیم آن را بررسی کردند.
متکی در این دیدار با اشاره به مناسبات دو جانبه خاطرنشان کرد: مناسبات تهران و ایروان بر اساس پیوندهای دوستانه همواره روند مثبت داشته است، اراده رؤسای جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان بر گسترش و تعمیق مناسبات استوار است و تاریخ و فرهنگ مشترک زمینه تقویت مناسبات را دو چندان میکند.
وزیر امور خارجه کشورمان با ارائه تحلیل نسبت به تحولات قفقاز اظهار کرد: ثبات و امنیت قفقاز آثار فراوان بر گسترش توسعه، مواصلات و انرژی خواهد گذاشت.
وی یادآور شد : دیپلماسی قفقازی جمهوری اسلامی ایران در جهت رایزنی با تمامی طرفهای ذیربط، چشماندازی را برای مناسبتهای دیپلماتیک در ارتباط با مسائل مورد منازعه کشورهای منطقه فراهم کرد.
متکی با تشریح توافقات بین دو کشور گفت: نتایج کمیسیون مشترک دو کشور در تهران میبایست به طور جدی مورد پیگیری قرار گرفته و زمینههای تحقق آن به وجود آید تا بتوانیم در سفر رئیس جمهور ارمنستان به تهران ظرفیتهای جدید را تعریف کنیم.
وی تاکید کرد : پروژههای انرژی شامل برق و گاز و مواصلات نقش راهبردی برای منطقه دارد و آمادگی طرف ارمنی برای نهایی کردن توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور یک حرکت نرمافزاری برای پیشرفت بزرگ در مراودات بین تهران و ایروان توصیف میشود.
وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح فعالیتهای کیفی پیمانکاران ایرانی در ارمنستان اظهار داشت: پیمانکاران ساختمانی ایرانی در ارمنستان پروژههایی با استاندارد بینالمللی و با کیفیت عالی می سازند و ما امیدواریم پیوندهای مناسبات را این پروژهها روز به روز مستحکم تر کند.
نعلبندیان نیز با اشاره به نتایج مذاکرات و توافقنامهها اظهار کرد: نتایج هشتمین کمیسیون مشترک در تهران آثار خوب بر جای گذاشت، پیگیری نتایج و شناسایی ظرفیتهای جدید از جمله دستور کار رایزنیهای مستمر است.
وزیر خارجه ارمنستان با تشریح پروژههای موجود گفت: نهایی کردن طرحهای مربوط به نیروگاه مربوط به رود ارس و خط راه آهن و انرژی، فعال کردن مراودات بانکی و تجاری از جمله زمینههایی است که میبایست مقدمات آن را برای سفر رؤسای جمهوری دو کشور آماده کنیم.
نعلبندیان با ارزیابی تحولات قفقاز خاطرنشان کرد: صلح و ثبات در قفقاز و حل منازعات در قره باغ را برای تحقق رفاه و توسعه مهم میدانیم و موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال قره باغ را موضع معتدل و سازنده ارزیابی میکنیم.
در پایان وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان در مصاحبه مطبوعاتی مشترک، نتایج مذاکراتشان را برای خبرنگاران تشریح کردند.
متکی در این مصاحبه با تشکر از دعوت همتای ارمنی برای حضور در ارمنستان برای تکمیل رایزنی دو جانبه و منطقه ای خاطرنشان کرد: سطح مناسبات در شرایط فعلی به ساختارهای بنیادی مناسبات ارتقا یافته است و این روند فصل نوینی از همکاریها را در زمینههای تجاری، انرژی، مواصلات به همراه خواهد داشت.
وی اعلام کرد : سفر آتی رئیس جمهور ارمنستان به تهران این روند را وارد فضای جدیدی خواهد کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: ما درباره قرهباغ با وزیر امور خارجه ارمنستان گفتگو داشتیم و در چند روز گذشته نیز در قالب اجلاس اکو با وزیر امور خارجه آذربایجان گفتگو کردیم. موضع جمهوری اسلامی ایران این بوده که به طور مسالمت آمیز این منازعه حل شود و جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای کمک به فرآیند ایجاد صلح و ثبات اعلام میکند.
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