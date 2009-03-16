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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۹

حمله ضمنی خلیل زاد به کرزای در گفتگو با الجزیره

حمله ضمنی خلیل زاد به کرزای در گفتگو با الجزیره

در شرایطی که رسانه ها، زلمای خلیل زاد نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل را رقیب جدی رئیس جمهور افغانستان در انتخابات آتی می دانند وی در گفتگو با الجزیره به طور ضمنی دولت حامد کرزای را ضعیف اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل زاد در گفتگو با الجزیره درباره نقش خود در آینده افغانستان و احتمال شرکت وی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: اکنون افغانستان به رئیس جمهوری نیاز دارد که تسلط خود را بر کشور ثابت کند.

خلیل زاد که تباری افغانی دارد در ادامه افزود: افغانستان امروز به رئیس جمهوری قوی و تاثیرگذار نیاز دارد.

گفتنی است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 20 آگوست برگزار شود و آمریکا و سازمان ملل نیز از این انتخابات حمایت کرده اند.

کرزای رئیس جمهوری فعلی نیز تمایل خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرده، اما آن را بطور قطعی علنی نکرده است.

برخی از کارشناسان بر این باورند که به سبب برخی انتقادات تلخ کرزای از نیروهای آمریکایی به سبب کشتار غیر نظامیان افغان، در صورتی که واشنگتن بتواند فرد دیگری را پیدا کند احتمالاً از کرزای عبور خواهد کرد. 

کد مطلب 848932

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