قهرمانی نوجوانان یکی از موفقیت های بزرگ فوتبال بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در جمع خبرنگاران در مورد مهم ترین اتفاق فوتبال در سال 1387 گفت: قهرمانی تیم فوتبال نوجوانان ایران در مسابقات آسیایی و همچنین موفقیت تیم فوتسال در رقابت های جهانی، از مهم ترین اتفاقات فوتبالی کشورمان بود.

وی در خصوص عملکرد فدراسیون فوتبال در سال جاری اظهار داشت: مطمئنا عملکرد خوبی بوده زیرا این فدراسیون در انتخابات برترین های فوتبال آسیا، عنوان بهترین فدراسیون را کسب کرده است.

سرمربی تیم فوتبال کشورمان همچنین در مورد عملکرد تیم فوتبال بزرگسالان در سال 1387 خاطر نشان کرد: تیم ملی فوتبال ایران امسال نتایج خوبی کسب کرده است و امیدوارم در سال آینده با شکست عربستان و صعود به جام جهانی این نتایج کامل تر شود.

وی در مورد مراسم خداحافظی اش که چند روز پیش در سال 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد، تاکید کرد: باید از کمیته ملی المپیک و شهرداری تهران به خاطر برگزاری چنین مراسمی تشکر کنم، البته من خواسته ای در مورد برگزاری بازی یا مراسم خداحافظی نداشتم ولی تشکر می کنم که این مراسم برگزار شد.

دایی در پایان در مورد دیدار خداحافظی اش از فوتبال گفت: ما هر هفته یک بازی بزرگ برگزار می کنیم. چهارشنبه این هفته هم در زمین طرشت یک بازی انجام می دهیم که من در قالب تیم دایی و به همراه برادرانم به میدان می روم.