  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۳۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و کنیا و همچنین برگزاری مجمع انتخابات اعضای هیئت رئیسه کنفدراسیون هندبال آسیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ‌شنبه بیست و چهارم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با شانزدهم ربیع الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با چهاردهم مارس سال 2009 میلادی.

- تیم ملی فوتبال کشورمان عصر امروز در دیداری تدارکاتی که در ورزشگاه آزادی برگزار می شود برابر تیم فوتبال کنیا به میدان می رود.

- مجمع انتخابات اعضای هیئت رئیسه کنفدراسیون هندبال آسیا امروز در کویت مقر این فدراسیون برگزار می شود.

- هفته بیست و هشتم رقابت های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* یوونتوس - بولونیا
* کالیاری - جنوآ

- هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال لالیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* والنسیا - رکرتیوو
* اتلتیکو بیلبائو - رئال مادرید

- هفته بیست و چهارم رقابت های فوتبال بوندس لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* بوخوم - بایرن مونیخ
* هانوفر - دورتموند
* کارلسروهه - آرمینیا
* کلن - مونشن گلادباخ
* اینتراخت - هوفنهایم
* هرتابرلین - لورکوزن

- رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* منچستر - لیورپول
* آرسنال - بلکبرن
* بولتون - فولهام
* اورتون - استوک سیتی
* هال سیتی - نیوکاسل
* میدلزبورو - پورتسموث
* ساندرلند - ویگان

کد مطلب 848969

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها