تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ‌شنبه بیست و چهارم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با شانزدهم ربیع الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با چهاردهم مارس سال 2009 میلادی.

- تیم ملی فوتبال کشورمان عصر امروز در دیداری تدارکاتی که در ورزشگاه آزادی برگزار می شود برابر تیم فوتبال کنیا به میدان می رود.

- مجمع انتخابات اعضای هیئت رئیسه کنفدراسیون هندبال آسیا امروز در کویت مقر این فدراسیون برگزار می شود.

- هفته بیست و هشتم رقابت های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* یوونتوس - بولونیا

* کالیاری - جنوآ

- هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال لالیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* والنسیا - رکرتیوو

* اتلتیکو بیلبائو - رئال مادرید

- هفته بیست و چهارم رقابت های فوتبال بوندس لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* بوخوم - بایرن مونیخ

* هانوفر - دورتموند

* کارلسروهه - آرمینیا

* کلن - مونشن گلادباخ

* اینتراخت - هوفنهایم

* هرتابرلین - لورکوزن

- رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* منچستر - لیورپول

* آرسنال - بلکبرن

* بولتون - فولهام

* اورتون - استوک سیتی

* هال سیتی - نیوکاسل

* میدلزبورو - پورتسموث

* ساندرلند - ویگان