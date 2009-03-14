تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و چهارم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با شانزدهم ربیع الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با چهاردهم مارس سال 2009 میلادی.
- تیم ملی فوتبال کشورمان عصر امروز در دیداری تدارکاتی که در ورزشگاه آزادی برگزار می شود برابر تیم فوتبال کنیا به میدان می رود.
- مجمع انتخابات اعضای هیئت رئیسه کنفدراسیون هندبال آسیا امروز در کویت مقر این فدراسیون برگزار می شود.
- هفته بیست و هشتم رقابت های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* یوونتوس - بولونیا
* کالیاری - جنوآ
- هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال لالیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* والنسیا - رکرتیوو
* اتلتیکو بیلبائو - رئال مادرید
- هفته بیست و چهارم رقابت های فوتبال بوندس لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* بوخوم - بایرن مونیخ
* هانوفر - دورتموند
* کارلسروهه - آرمینیا
* کلن - مونشن گلادباخ
* اینتراخت - هوفنهایم
* هرتابرلین - لورکوزن
- رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* منچستر - لیورپول
* آرسنال - بلکبرن
* بولتون - فولهام
* اورتون - استوک سیتی
* هال سیتی - نیوکاسل
* میدلزبورو - پورتسموث
* ساندرلند - ویگان
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