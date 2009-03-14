کتابخانه های مازندران 80 هزار عضو فعال دارد

به گزارش خبرنگار مهر در چالوس، رمضانعلی محسنی جمعه شب در همایش کتابخانه های عمومی استان در چالوس افزود: اکنون به ازای هر 51 هزار نفر یک باب کتابخانه عمومی در استان فعالیت دارند که شمار آن 53 واحد رسیده است.

وی اظهار داشت: امسال 140 هزار جلد کتاب جدید وارد کتابخانه های استان شد و مجموع کتب های موجود در این واحدها به 650 جلد افزایش یافته است.

محسنی خاطر نشان کرد: تا پایان برنامه چهارم توسعه، تعداد کتابخانه های موجود استان باید به 70 باب افزایش یابد و امسال هفت کتابخانه جدید در استان راه اندازی شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران بیان داشت: توسعه فیزیکی کتابخانه های استان اولویت اصلی این نهاد در سال آتی است.

محسنی بیان داشت: شمار مراجعه کنندگان به کتابخانه های استان امسال 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی یادآور شد: برای نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی در استان باید برنامه ریزی شود.