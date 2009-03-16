حضور بازیکنان خارجی سطح لیگ بسکتبال را ارتقا می دهد

حمید خمجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: حضور بازیکنان خوب خارجی در رقابتهای سوپر لیگ بسکتبال کشور علاوه بر افزایش سطح رقابتها می تواند باعث ارتقاء سطح بازی فنی بازیکنان داخلی کشور شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در طول دو سه سال اخیر بعضی از تیمهای باشگاهی بازیکنان خوب و سطح بالایی را به خدمت گرفته اند که این مهم باعث شده این افراد در کنار بازیکنان خوب داخلی به بالارفتن سطح رقابتهای سوپر لیگ کمک کنند.

دبیر فدراسیون بسکتبال افزود: فدراسیون به تیمهای باشگاهی دستور داده که در بازیهای مختلف به بازیکنان جوان و نوجوان فرصت داده شود تا آنها علاوه بر کسب تجربه های لازم آینده بسکتبال کشور را تامین کنند.

خمجانی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزیهای مناسب و همدلی ایجاد شده در فدراسیون بسکتبال و هیئتهای استانی وضعیت این رشته ورزشی در کشور بسیار خوب است.

وی افزود: برنامه فدراسیون حفظ وضعیت موجود و تلاش برای کسب عناوین بهتر در رقابتهای آسیایی و جهانی است.

وی افزود: امروز بسکتبال ایران به عنوان یکی از قطبهای برتر آسیا شناخته شده که حفظ این جایگاه و تلاش برای حضوری موفقتر در رقابتهای جهانی نیازمند بهره گیری از تمامی امکانات و پتانسیلهای موجود در کشور است.

دبیر فدراسیون بسکتبال در ادامه با اشاره به اولین حضور تراکتورسازی کردستان در رقابتهای سوپر لیگ کشور گفت: استان کردستان از گذشته های دور تاکنون جایگاهی ویژه در بسکتبال کشور داشته که بازیهای خوب تراکتورسازی در اولین حضور خود در سوپر لیگ این مهم را به اثبات رساند.

خمجانی عنوان کرد: تیم تراکتورسازی می تواند در فصل آینده رقابتها و با در اختیار گرفتن بازیکنانی بهتر جایگاه مناسب تری در رقابت های سوپر لیگ بدست آورد و ما امیدواریم که مسئولان استان با حمایت هر چه بهتر از این باشگاه زمینه های حضور قدرتمندتر آن را در رقابتهای آینده بسکتبال کشور فراهم کنند.

وی افزود: هدف و برنامه فدراسیون این است که تمامی استانهای با سابقه در بسکتبال کشور تیمهایی در رقابت های لیگ داشته باشند تا بتوانند به تیمهای ملی کشور کمک کنند.