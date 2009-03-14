وضعیت سد معبر در خیابانهای شهر سنندج نگران کننده است

جلال شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت سد معبر در شهر سنندج بسیار نگران کننده است و باید هر چه سریعتر برای جلوگیری از گسترش دامنه های این مشکل برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: متاسفانه اقدام به دست فروشی در کنار معابر عمومی شهر سنندج به ویژه خیابان های پر رفت و آمد یکی از مشکلاتی که هر ساله دامنه آن گسترده تر شده و تا کنون نیز راه حل مطمئن و قابل اجرایی برای آن ارائه نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج بیان داشت: یکی از مهمترین دلایل افزایش سد معبر در سنندج به افزایش نرخ بیکاری مربوط است و باید تلاش کرد تا با تقویت زیرساخت های لازم زمینه را برای حذف این مشکل در شهر سنندج فراهم کرد.

شریعتی افزود: با قوه قهریه نمی توان این مشکل را برطرف نمود و بهترین راه حل برای برخورد با آن فرهنگ سازی در جامعه و فراهم کردن مکانی مشخص برای امرار معاش این گونه افراد است.

وی خاطرنشان کرد: بارها موضوع سد معبر سنندج در جلسات شورای این شهر مطرح شده ولی بدون هیچ گونه نتیجه مشخصی پایان یافته استو تا کنون طرح جامعی که بتواند این معضل را برطرف کند از سوی شهرداری سنندج ارائه نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج عنوان کرد: متاسفانه در حالی حاضر و با توجه به روزهای پایانی سال این موضوع به شدت افزایش یافته و حتی مسیری برای عبور و مرور عابرین پیاده و وسائل نقلیه وجود ندارد.

شریعی در پایان خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی سد معبر در این شهر نیازمند تعامل و همکاری سایر دستگاه های و سازمان های متولی است و امیداریم با توجه به اینکه سنندج مرکز استان کردستان نیز هست هر چه سریعتر برای جلوگیری با این معضل اجتماعی برنامه ریزی شود.