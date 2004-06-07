مذاكرات پنهاني آمريكا و انگليس براي تبديل نجف به واتيكان جديد

به گزارش خبرگزاري مهر، منابع ديپلماتيك اروپايي به اين روزنامه اماراتي فاش كردند مذاكرات پنهاني آمريكا و انگليس در حال حاضر با برخي كشورهاي همسايه عراق از جمله ايران و كشورهاي عربي درباره تبديل نجف به عنوان مركزديني مستقل و مركزقانوني بين المللي همانند وضعيت واتيكان براي مسيحيان صورت مي گيرد.



به گفته اين منابع اين طرح در چارچوب برخوردار بودن اين شهر از قداست خاص در ميان مسلمانان شيعه جهان صورت مي گيرد.



به گفته اين منابع، كشورهاي عربي از ديدگاه ياد شده براي تبديل نجف به مركز مستقل ديني در جهان با نارضايتي كشورهاي عربي روبرو شده است زيرا اعراب آن را تحولي خطرناك با هدف بين المللي كردن اماكن ديني مقدس قلمداد مي كنند كه خطري بر استقلال و حاكميت كشورهاي خود تلقي مي كنند.



به اعتقاد كشورهاي عربي اين امر منجر به آشفتگي بيشتراوضاع منطقه مي شود.



منابع روزنامه اماراتي هيچ اشاره اي به هويت منابع مورد نظر خود نكرده اند، رسانه هاي عرب گاه بيگاه مطالبي تحريك آميز و تفرقه افكنانه ميان شيعيان بويژه شيعيان عراق منتشر كرده و مي كنند و تلاش مي كنند با انتشار اخبار بي پايه و اساس خود ميان شيعه و سني در عراق كه سال ها در كنار هم با صلح و آشتي زندگي مي كرده اند، اختلاف ودودستگي ايجاد كنند.



روزنامه البيان امارات ادعا كرده است طرح تبديل نجف به مركز ديني مستقل جهاني همانند واتيكان با استقبال ايران روبرو شده است.



