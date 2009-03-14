چهار هزار نفر در جهاد دانشگاهی خراسان شمالی آموزش دیدند

رضا شاهین فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک هزار و 630 نفر در قالب دوره های آموزشی کارکنان دولت و دو هزار و 454 نفر در دوره های آموزشی عمومی و تخصصی فراگیران آزاد جهاد دانشگاهی شرکت کردند.

وی خاطرنشان کرد: دوره های آموزشی کارکنان دولت برای هزار نفر از کارکنان ادارات و سازمانهای استان، 530 نفر از کارکنان شهرداریها و 100 نفر از دهیاران برگزار شد.

وی بهبود مدیریت، تحول اداری و توجیهی بدو خدمت، برقراری ارتباط موثر، گزارش دهی و طرح تکریم ارباب رجوع را از جمله اهداف دوره های آموزشی برگزار شده برای کارکنان دولت ذکر کرد.

شاهین فر افزود: فراگیران آزاد در رشته های کامپیوتر، زبان انگلیسی، حسابداری، سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی و شاخه های مختلف این رشته ها آموزش دیدند.

وی گفت: اکنون جهاد دانشگاهی خراسان شمالی با سه مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت در شهرستانهای بجنورد، شیروان و اسفراین خدمات ارائه می دهد.