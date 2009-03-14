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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۲۱

طی سال جاری؛

چهار هزار نفر در جهاد دانشگاهی خراسان شمالی آموزش دیدند

چهار هزار نفر در جهاد دانشگاهی خراسان شمالی آموزش دیدند

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد دانشگاهی خراسان شمالی گفت: در سال جاری بیش از چهار هزار نفر در مراکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی آموزش دیدند.

رضا شاهین فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک هزار و 630 نفر در قالب دوره های آموزشی کارکنان دولت و دو هزار و 454 نفر در دوره های آموزشی عمومی و تخصصی فراگیران آزاد جهاد دانشگاهی شرکت کردند.

وی خاطرنشان کرد: دوره های آموزشی کارکنان دولت برای هزار نفر از کارکنان ادارات و سازمانهای استان، 530 نفر از کارکنان شهرداریها و 100 نفر از دهیاران برگزار شد.

وی بهبود مدیریت، تحول اداری و توجیهی بدو خدمت، برقراری ارتباط موثر، گزارش دهی و طرح تکریم ارباب رجوع را از جمله اهداف دوره های آموزشی برگزار شده برای کارکنان دولت ذکر کرد.

شاهین فر افزود: فراگیران آزاد در رشته های کامپیوتر، زبان انگلیسی، حسابداری، سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی و شاخه های مختلف این رشته ها آموزش دیدند.

وی گفت: اکنون جهاد دانشگاهی خراسان شمالی با سه مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت در شهرستانهای بجنورد، شیروان و اسفراین خدمات ارائه می دهد.

کد مطلب 848994

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