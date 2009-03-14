ونگر با تغییر محل فینال لیگ قهرمانان اروپا مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال چهارشنبه شب در ضربات پنالتی موفق شد رم را از دور رقابت های لیگ قهرمانان اروپا حذف کند. این در حالی است که یکی از هواداران نماینده انگلستان در ورزشگاه رم با ضربه چاقو مجروح شد. اما آرسن ونگر اعتقاد ندارد که محل فینال این رقابت ها در ماه مه باید تغییر کند.

ونگر به خبرگزاری فرانسه گفت: من از آنچه رخ داده با اطلاعم با این حال پذیرفتنی نیست که محل ورزشگاه تغییر کند. این قضیه باید مورد پیگیری واقع شود اما من اعتقاد دارم این یک نمره منفی در کارنامه هواداران رم است.

وی افزود: من فینال های لیگ قهرمانان زیادی را به چشم دیده ام و باید بگویم فضای بیطرفی بر ورزشگاه حاکم است.