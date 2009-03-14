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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۸

تیم بانوان زنجان فاتح رقابت های بسکتبال با ویلچر کشور شد

تیم بانوان زنجان فاتح رقابت های بسکتبال با ویلچر کشور شد

مسابقات بسکتبال با ویلچر سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با قهرمانی بانوان زنجانی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات که از بیست و یکم اسفند ماه به مدت سه روز در مجموعه ورزشی عصر انقلاب تهران برپا بود تیم زنجـــان توانست بدون باخت و با کسب شش امتیاز به مقام نخست دست یابد.

همچنین در این دوره از رقابت ها که به صورت دوره‌ای برگزار شـد تیم خراسان رضوی با پنج امتیاز و دو پیروزی در جایگاه دوم قرار گرفت ، تیم تهران با کسب چهار امتیاز به مقام سوم رسید و تیم فارس با سه شکست و سه امتیاز چهارم شد.

در مراسم اختتامیه این رقابت ها که با حضور حبیب خمجانی ، مسئول انجمن بسکتبال با ویلچر و خانم دکتر بتول مشرف جوادی نایب رییس بانوان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، برگزار شد به تیم هایی که مقام های اول تا سوم را به دست آوردند کاپ و مدال اهدا شد.

کد مطلب 849003

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