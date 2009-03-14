تیم بانوان زنجان فاتح رقابت های بسکتبال با ویلچر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات که از بیست و یکم اسفند ماه به مدت سه روز در مجموعه ورزشی عصر انقلاب تهران برپا بود تیم زنجـــان توانست بدون باخت و با کسب شش امتیاز به مقام نخست دست یابد.

همچنین در این دوره از رقابت ها که به صورت دوره‌ای برگزار شـد تیم خراسان رضوی با پنج امتیاز و دو پیروزی در جایگاه دوم قرار گرفت ، تیم تهران با کسب چهار امتیاز به مقام سوم رسید و تیم فارس با سه شکست و سه امتیاز چهارم شد.

در مراسم اختتامیه این رقابت ها که با حضور حبیب خمجانی ، مسئول انجمن بسکتبال با ویلچر و خانم دکتر بتول مشرف جوادی نایب رییس بانوان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، برگزار شد به تیم هایی که مقام های اول تا سوم را به دست آوردند کاپ و مدال اهدا شد.