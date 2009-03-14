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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۰

خراسان رضوی قهرمان سوپرلیگ والیبال نشسته بانوان شد

خراسان رضوی قهرمان سوپرلیگ والیبال نشسته بانوان شد

تیم خراسان رضوی به عنوان قهرمانی رقابت های سوپر لیگ والیبال نشسته بانوان کشور دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت رقابت های سوپر لیگ والیبال نشسته بانوان کشورمان که از بیستم اسفندماه با حضور شش تیم برگزار شد با قهرمانی والیبالیست های خراسانی به کار خود پایان داد.

 پس از  انجام 30 مسابقه و محاسبه مجموع امتیازات دو مرحله رفت و برگشت، تیم خراسان رضوی با 18 امتیاز صدرنشین شد و تیم فولاد ماهان سپاهان با 17 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت.

در چارچوب همین مسابقات که به میزبانی استان اصفهان انجام شد تیم های تهران و لرستان با کسب 16 امتیاز ( پس از شمارش مجموع امتیازات) به ترتیب  مقام های سوم و چهارم را به دست آوردند.  تیم های قزوین و ساری هم با 13 و 8 امتیاز به ترتیب پنجم و ششم شدند. 

نتایج هفته پایانی لیگ برتر والیبال بانوان معلول به این شرح است: 
* تهران –  قزوین : سه بر دو به نفع قزوین 
* خراسان رضوی - ساری : سه بر صفر به نفع خراسان 
* لرستان – فولاد ماهان سپاهان : سه بر یک به نفع لرستان

کد مطلب 849004

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