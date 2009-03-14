به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "مومیایی 3" با عنوان اصلی "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" تولید سال 2008 آلمان و آمریکا و دنباله‌ای بر دو فیلم "مومیایی" و "مومیایی باز می‌گردد" است.

این فیلم 112 دقیقه‌ای را راب کوهن کارگردانی کرد و برندان فریزر، جت لی، ماریا بلو، جان هانا، میشل یوه، لوک فورد و ایزابلا لیونگ در آن بازی می‌کنند.

جت لی در صحنه‌ای از فیلم "مومیایی 3"

داستان فیلم ماجرایی حادثه‌ای "مومیایی 3" در شانگهای 1946 روی می‌دهد. ریک و الکس، پدر و پسر ماجراجو مقبره هان، اولین امپراتور چین را پیدا می‌کنند. ریک و همسرش، اولین راهی چین می‌شوند، جایی که یک ژنرال اهریمنی باعث می‌شود امپراتور هان بار دیگر زنده شود و ...

پروژه 145 میلیون دلاری "مومیایی 3" اوت 2008 اکران شد و فروش جهانی آن 401 میلیون دلار بود، هرچند منتقدان از فیلم استقبال نکردند. راب کوهن 59 ساله خالق آثاری چون "سه ایکس"، "سریع و خشمگین" و "سه ایکس" است.

فیلم رزمی و زندگی‌نامه‌ای "مردی به نام ییپ" با نام اصلی "ایپ من" به کارگردانی ویلسن ییپ از دیگر فیلم‌های نوروزی شبکه سه است. این فیلم با بازی دانی ین، سایمن یام، لین هانگ، لام کا تانگ و فان سوی بر مبنای زندگی ییپ من استاد کنگ فو بروس لی ساخته شده و داستان آن در فاصله سال‌های 1930 تا 1940 روی می‌دهد.

"مردی به نام ییپ" تولید سال 2008 هنگ کنگ و مدت زمان آن 105 دقیقه است. این فیلم در 12 رشته از جمله بهترین فیلم و کارگردان نامزد دریافت جوایز فیلم هنگ کنگ 2009 است.

فیلم خانوادگی ماجرایی "همکار جاسوس من" به کارگردانی رابرت وینس تولید سال 2006 کانادا و مدت زمان آن 81 دقیقه است. کریس پاتر، اما رابرتز، ریچارد کایند، مایکل بیلی اسمیت و پت موریتا در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان فیلم "همکار جاسوس من" آمده است: مینکی و همکارش مایک زمانی بهترین جاسوسان دنیا بودند، اما وقتی مایک خود را بازنشسته می‌کند تا دختر کوچکش آملیا را بزرگ کند، همه چیز به هم می‌ریزد.

آملیا که یک ماده شیمیایی اختراع کرده، ربوده و به ژاپن فرستاده می‌شود. مایک و میکی برای آخرین بار کنار هم قرار می‌گیرند تا آملیا و دنیا را نجات دهند.

"بچه‌های آسمان" به کارگردانی روکو دوویر دیگر فیلم نوروزی شبکه سه است. جسی جیمز، رایلی مکلندون، استفن بالدوین و تام سایزمور در این فیلم آمریکایی 123 دقیقه‌ای بازی می‌کنند که تولید سال 2008 است.

"بچه‌های آسمان" داستان دو پسر جوان از شهری کوچک است که وقتی به طور تصادفی سوار هواپیمای یک گروه تبهکار می‌شوند، دوستی آنها مورد آزمون قرار می‌گیرد. این فیلم در بیش از 20 جشنواره سینمایی کوچک برنده جایزه شده است.

"خط باریک آبی" به کارگردانی جان بیرکین تولید سال 1995 بریتانیا است و نقش اصلی آن را روان اتکینسن بازی می‌کند که برای بازی در نقش مستر بین شهرت دارد.

"خط باریک آبی" در قالب یک مجموعه تلویزیونی کمدی در دو سری و 14 اپیزود 30 دقیقه‌ای ساخته شد. داستان این مجموعه در یک اداره پلیس روی می‌دهد و جیمز دریفوس، مینا انوار، سرنا ایوانز و رادولف واکر دیگر بازیگران آن هستند.