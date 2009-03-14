محسن رضایی:دولت ائتلافی باید قبل از انتخابات شکل گیرد/ پیشنهاد احیای نخست وزیری

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محسن رضایی طراح مدل "دولت ائتلافی کارآمد و متعهد" پیش از ظهر جمعه در همایش سراسری حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی اظهار داشت: بخشی از آرزوهای ملت ایران در سی سال اخیر تحقق یافته ولی هنوز بخشهایی از این آرمانها محقق نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در عرصه سیاسی، دفاعی و امنیتی آرزوهای ایران محقق شده و بخش تحقق نیافته آرزوهای ملت ایران درعرصه های اقتصادی و فرهنگی است.

رضایی با اشاره به اینکه ملت ایران در بخش اول گامهای بلند برداشته و توانسته دولت ملی را در کشور شکل دهد تصریح کرد: ملت ایران با انقلاب اسلامی اقتدار از دست رفته خود را باز یافت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران امروز در عرصه های سیاسی، دفاعی و امنیتی در منطقه پس از کشورهای رقیب مثل ترکیه، پاکستان و عربستان جزو کشورهای برتر منطقه قرار گیرد گفت : ایران امروز قدرت بازدارندگی پیدا کرده، تهدیدات را قبل از وقوع خنثی می کند و در دنیا جزو 10 قدرت اول سیاسی، امنیتی و دفاعی شده است.

رضایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه علم، فرهنگ و اقتصاد ایران در دنیا در رده های خوبی است اظهار داشت: در کشور هنوز جامعه سازی به معنای واقعی خود صورت نگرفته است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اقتصاد، صنعت، فرهنگ، علم، روابط و مناسبات اجتماعی و نهادهای اجتماعی هنوز در کشور شکل لازم را نگرفته است یادآور شد: به واسطه عدم برخورداری کشور از جامعه سازی، احزاب و گروههای سیاسی نتوانسته اند موفقیتهایی در کشور داشته باشند.

وی با بیان اینکه پیشرفت مسئولان و مردم در امر جامعه سازی "کند" و در عرصه سیاست سریع و "شتاب آلود" بوده است خاطرنشان کرد: جامعه سازی هم متاثر از دولت و حکومت است و باید هم تحت تاثیر جامعه و نخبگان قرار گیرد.

به گفته وی در حقیقت جامعه سازی محصول دو عامل حکومت و نخبگان است و این دو عضو باید اقتصاد، فرهنگ، تجارت، علم و فناوری را در کشور توسعه و پیشرفت دهند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه اکنون ضعفهایی در حوزه جامعه سازی حکومت وجود دارد یادآور شد: اگر ضعفهای فوق در کشور برطرف شود جامعه سازی می تواند بسیاری از مشکلات کشور را رفع کند.

رضایی افزود: نهادهای سیاسی که امروز در کشور داریم از قوت لازم برای جامعه سازی برخوردار نیستند و اگر بخواهیم جامعه سازی را در کشور شتابنده توسعه دهیم باید نهادهای سیاسی در ایران در نخستین گام تقویت شوند.

وی در عین حال مشارکت نخبگان را در دولت سازی طی دهه های اخیر بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: اکنون برای نهادینه کردن جامعه سازی نیازمند مشارکت فعال و حضور بیشتر نخبگان در جامعه سازی هستیم و باید به دنبال الگوها و مدلهایی باشیم که نخبگان بتوانند به طور موثر در جامعه سازی نقش آفرینی کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: یکی از آنها اجماع بین نخبگان در همه امورات کشور است که موجب دخالت نخبگان در اداره کشور خواهد شد.

به گفته وی تجارت ایران بدون اجماع نخبگان صورت نمی گیرد و اگر تمام نخبگان در اداره صنعت کشور به اجماع برسند تمام مسائل صنعتی کشور با شتاب جدی رفع خواهد شد.

رضایی گفت : یکی از دلایلی که موجب شده احزاب نتوانند به صورت توسعه یافته در کشور رشد یابند این بوده که هر حزبی قصد داشته از نیروهای خود برای اداره امور کشور پس از پیروزی استفاده کند ، بر این اساس اکنون حزب مستقلی نداریم و قالب حزب های فعال کشور جناح یا طیف فکری هستند.

وی تاکید کرد : بهترین روش برای تشکیل دولت ائتلافی، شکل گیری آن قبل از انتخابات است.

محسن رضایی در پاسخ به سئوال فردی که پرسید آیا در دولت ائتلافی پیشنهادی خود از کاندیداهای فعلی برای حضور در این تشکل نظر خواسته است گفت : تلاشهای خود را برای به اجتماع رساندن کاندیداها در دولت ائتلافی از تیر ماه شروع و از اوایل بهمن ماه به صورت جدی با کاندیداها در این زمینه مذاکره کردیم.

طراح مدل "دولت ائتلافی کارآمد و متعهد" همچنین در پاسخ به فردی که از طرح وی درباره احیای نخست وزیری در دولت ائتلافی پرسید گفت: در صورت تحقق دولت ائتلافی ممکن است این موضوع محقق شود چرا که انتخاب نخست وزیر از طریق مجلس بوده و به این طریق نخست وزیر می تواند بهتر در اداره کشور نقش آفرینی کند.

وی همچنین در ادامه اظهار داشت: دولت وحدت ملی موضوعی جداگانه از دولت ائتلافی کار آمد بوده و کسانی که قصد دارند با ایجاد شانتاژهای سیاسی از این دولت ائتلافی خرده بگیرند باید به آنان گفت که دولت وحدت ملی با ادبیات، واژه ها، مکانیسمها و ساختارهای دولت ائتلافی تفاوت دارد زیرا دولت وحدت ملی در مواقع بحرانی مطرح می شود.

حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و محمدباقر قالیباف شهردار تهران به عنوان دیگر سخنرانان به این همایش دعوت شده اند.