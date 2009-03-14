مسابقه خاطره نویسی مهرورزی در خوزستان برگزار می شود

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: برای برگزاری این مسابقه دفترچه ای به یکی از اعضای خانواده که عضو کتابخانه عمومی است ارائه می شود تا اعضای خانواده خاطرات خود در ایام نوروز در این دفترچه نوشته و رخدادهای آن را ثبت کنند یا به توصیف بهار، آداب و رسوم، زیبایی های همدلی و مهرورزی اعضای خانواده، خویشاوندان و دوستان بپردازند و تصمیم ها و آرزوهایشان را برای شروع سال جدید بیان کنند.

رحیم فضیلت پور افزود: این مسابقه با هدف تقویت مبانی قدرت و خلاقیت مهارتهای نویسندگی و افزایش انسجام وهمدلی بین اعضای خانواده ها با محوریت کتابخانه های عمومی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مسابقه در سه مرحله شهرستان، استانی و کشوری برگزار می شود، ادامه داد: شرکت در مسابقه تنها به صورت خانوادگی امکان پذیر است و شرکت حداقل دو نفر از اعضای خانواده در مسابقه ضروری است و پدربزرگها و مادربزرگها نیز می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان گفت: شرط دریافت دفترچه مسابقه، عضویت یکی از افراد خانواده در کتابخانه های عمومی است بنابر این، علاقمندان تا پایان اسفندماه فرصت دارند ضمن عضویت در کتابخانه ها دفترچه را دریافت و پس از ثبت خاطرات نوروزی خود حداکثر تا 29 فروردین آنها را به کتابخانه ها تحویل دهند.

وی عنوان کرد: برندگان مرحله استانی 12اردیبهشت ماه ( روزمعلم ) و برندگان مرحله کشوری سوم خرداد ( سالروز آزادسازی خرمشهر) اعلام می شوند.