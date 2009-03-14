بازگشت نظامی فرانسه به ناتو؛ برگشت از اصل ملی "دوگل"

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره به قلم "گرد کرونکه" نوشت : سارکوزی با بازگرداندن مجدد فرانسه به ناتو همچنین می خواهد نقش خود را تقویت کرده و برخلاف سلف خود در تلاش برای تقویت نقش رهبری فرانسه در دنیا است.

در ادامه این مطلب آمده است : زمانی که رئیس جمهوری وقت فرانسه حدود چهل سال پیش فرانسه را از ناتو خارج کرد این تلاشی بود برای اینکه بزرگی و حاکمیت مطلق کشورش را به رخ کسانی که ادعا می کردند در جریان جنگ سرد سرنوشت دنیا را تعیین کرده اند بکشاند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه البته فرانسه در این میان هرگز خداحافظی از ناتو را با قاطعیت تمام به اجرا در نیاورد خاطر نشان کرد: حالا دوباره فرانسه تحت رئیس جمهوری سارکوزی به این ائتلاف نظامی بازمی گردد.

نویسنده همچنین اظهار داشت : از نظر نظامی فرانسه با وجود خداحافظی از ناتو در این ائتلاف باقی مانده بود و در دهه های گذشته نسبت به بسیاری از کشورهای عضو ناتو سربازان بیشتری را در عملیات های نظامی سازمان آتلانتیک شمالی شرکت می داد. امروزه این کشور به پنج کشور نخست شرکت کننده در عملیات های نظامی ناتو تعلق دارد.

وی افزود : پس با ورود مجد فرانسه به ناتو در اصل از نظر نظامی تغییری در رویکرد فرانسه رخ نداده است. روی آوردن سارکورزی به این ائتلاف بیشتر ارسال یک سیگنال از طرف وی است. وی دیگر نمی خواهد بیش از این از ائتلافی که تعداد اعضای آن به 26 عضو افزایش یافته جدا بماند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : به این ترتیب سارکوزی می خواهد نه تنها نقش رهبری فرانسه را در دنیا تقویت کند بلکه ارزش و اعتبار شخصی خود را نیز بالا ببرد. سارکوزی خود را در یک ردیف با رئیس جمهوری آمریکا دیده و قبل از انتخاب اوباما وی را رفیق خود نامید.

در ادامه آمده است : سارکوزی برخلاف سلفهایش هرگز در معرض اتهام ضد آمریکایی بودن قرار نگرفت. بنابراین این قدم که توسط سارکوزی برداشته شد تحت رئیس جمهوری شیراک و یا هر رئیس جمهور سوسیالیست دیگر در فرانسه قابل تصور نبود.

نویسنده در ادامه به استدلال سارکوزی برای این تصمیم اشاره کرد که اظهار داشته بود فرانسه نباید تنها نیرو برای این ائتلاف اعزام کند بلکه باید با عضویت کامل در زمینه مسائل استراتژیک همراه با دیگر اعضاء تصمیم گیری کند.

این در حالی است که از نظر مخالفان تصمیم سارکوزی برای عضویت کامل در ناتو برگشت از یک اصل ملی چند ده ساله است که توسط ژنرال "دو گل" تاسیس شده بود.