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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۲

رویانیان تاکید کرد:

امنیت نوروزی با حضور 264 هزار پلیس / طرح ویژه برای کنترل سرعت

امنیت نوروزی با حضور 264 هزار پلیس / طرح ویژه برای کنترل سرعت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور خبر داد: 264 هزار نیروی پلیس مسئول حفظ امنیت ایام نوروز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رویانیان امروز در آغاز رزمایش نوروزی نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی از سه ماه گذشته جلسات هماهنگی با دستگاههای مختلف در برقراری حفظ آرامش ، امنیت در ایام نوروز را آغاز کرده است. در این راستا از تاریخ 25 اسفند ماه ، 264 هزار نیروی امنیتی ،انتظامی ، آگاهی و راهنمایی و همراه با 25 هزار واحد گشتی پلیس در سراسر کشور به مردم خدمت خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین در سالجاری برای اولین بار در ایام نوروز از 32 فروند بالگرد استفاده می شود و 4 مرکز ثابت و سیار  امدادی و انتظامی در سراسر کشور پیش بینی شده است.

رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی کشور با اشاره به رویکرد طرح نوروزی امسال کنترل ویژه سرعت در جاده ها است ،گفت:  در سال جاری با افزایش مبلغ جریمه سرعت غیر مجاز و کنترل الکترونیکی سرعت در جاده ها اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش تصادفات صورت گرفته است.

رویانیان همچنین از راه اندازی گشت های نامحسوس پلیبس در سراسر کشور خبر داد و افزود: در سراسر کشور از گشت های نامحسوس با انواع خودروها استفاده می شود و در صورت تخلف گواهینامه  راننده متخلف لغو و خودروی وی توقیف خواهد شد.

وی از به کارگیری 9 میلیون دانش آموز در طرح نوروزی خبر داد و گفت: دانش آموزان تحت عنوان همیار پلیس به کارگیری می شود.

در ادامه این مراسم دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت تصریح کرد: رویکرد سال جاری وزارت بهداشت کنترل ویژه محیطی در اماکن عمومی است و مردم در صورت مشاهده تخلف اصناف می توانند با شماره 09678 موضوع را به واحدهای نظارتی وزارت بهداشت در سراسر کشور اطلاع دهند.

وی ادامه داد: در سال جاری 108 پایگاه درمانی در سراسر کشور علاوه بر هزار و 600 پایگاه ایجاد شده است.

کد مطلب 849068

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