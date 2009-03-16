محققان کشور موفق به تولیداسپری ضدآتش دوستدار طبیعت شدند

علی احمدی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این اسپریها با استفاده از نانوذرات تفلون تولید شده اند به گونه ای که وقتی بر روی انواع پارچه و کاغذ پاشیده می شود ضد آتش می شوند.

وی با بیان اینکه این نوع اسپریها با استفاده از نانوذرات سیلیکون نیز تولید شده است، اظهار داشت: این ذرات خواص ضعیفی دارند از این رو امروزه برای ایجاد خواص بهتر برای ضد اشتعال کردن پارچه ها از نانو تفلون با نام تجاری "پلی تترافلوئورواتیلن" به دلیل خواص خوبی که این مواد دارند استفاده می شود.

مجری طرح به کاربردهای این اسپری اشاره کرد و ادامه داد: از این اسپری می توان در سالنهای اجتماعات به منظور جلوگیری از آتش سوزی استفاده کرد.

وی از امکان استفاده از این اسپری برای جلوگیری از پیشروی آتش در جنگل خبر داد و اضافه کرد: از آنجایی که این ماده در آب محلول است می توان از بالا بر روی محل آتش سوزی پاشیده تا از پیشروی آتش در جنگلها جلوگیری شود.

به گفته احمدی این ماده دوستدار طبیعت است از این رو مشکلات زیست محیطی ایجاد نمی کند.