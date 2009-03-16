  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۴۶

با استفاده از نانوذرات تفلون /

محققان کشور موفق به تولیداسپری ضدآتش دوستدار طبیعت شدند

محققان کشور موفق به تولیداسپری ضدآتش دوستدار طبیعت شدند

پژوهشگران کشور با استفاده از نانو ذرات تفلون موفق به تولید نوعی اسپری ضد آتش شدند که می توان از آن برای جلوگیری از آتش سوزی در جنگل استفاده کرد.

علی احمدی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این اسپریها با استفاده از نانوذرات تفلون تولید شده اند به گونه ای که وقتی بر روی انواع پارچه و کاغذ پاشیده می شود ضد آتش می شوند.

وی با بیان اینکه این نوع اسپریها با استفاده از نانوذرات سیلیکون نیز تولید شده است، اظهار داشت: این ذرات خواص ضعیفی دارند از این رو امروزه برای ایجاد خواص بهتر برای ضد اشتعال کردن پارچه ها از نانو تفلون با نام تجاری "پلی تترافلوئورواتیلن" به دلیل خواص خوبی که این مواد دارند استفاده می شود. 

مجری طرح به کاربردهای این اسپری اشاره کرد و ادامه داد: از این اسپری می توان در سالنهای اجتماعات به منظور جلوگیری از آتش سوزی استفاده کرد.

وی از امکان استفاده از این اسپری برای جلوگیری از پیشروی آتش در جنگل خبر داد و اضافه کرد: از آنجایی که این ماده در آب محلول است می توان از بالا بر روی محل آتش سوزی پاشیده تا از پیشروی آتش در جنگلها جلوگیری شود.

به گفته احمدی این ماده دوستدار طبیعت است از این رو مشکلات زیست محیطی ایجاد نمی کند.

کد مطلب 849085

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها