لزوم گفتگو با ایران / غرب باید به دیگران توجه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "هانس دیتریش گنشر" از سیاستمداران پر سابقه آلمانی در گفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل اظهار داشت : ما در اروپا به فکرهای هماهنگ نیاز داریم. اجتناب از گفتگو و مذاکره مانع دستیابی ما به خیلی چیزهاست. این موضوع را ما در روابط بین غرب و شرق تا سالهای 1969 تجربه کرده ایم.

وی افزود : غرب و شرق با گفتگو بود که بار دیگر فعال شدند و به این ترتیب توانستند دنیا را تغییر دهند. مذاکره همچنین می تواند تغییرات در طرف مقابل ایجاد کند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که به این ترتیب گفتگو با ایران نیز راهکار درستی است اظهار داشت : طبیعتا؛ ایجاد کردن منطقه های ممنوعه در اصل محدود کردن خود است.

وی در ادامه درباره روابط اروپا و روسیه اظهار داشت : روسیه نیز در اصل یک ملت اروپایی و جزئی از اروپا است؛ این کشور می خواهد به عنوان یک بازیگر جهانی در نظر گرفته شود و دولتهای دیگر باید به این موضوع آگاه شوند.

وی افزود که در شرایط فعلی که کل دنیا به صورت هماهنگ رشد و تکامل می یابد سه گزینه پیش روی بشریت است : اول اینکه بگذاریم امور همانگونه که هست جریان یابد که این گزینه هرج و مرج است. گزینه دوم غلبه بر کشورها و تعیین اینکه دیگران چه انجام دهند که بوش این راه را انتخاب کرده بود.

این سیاستمدار آلمانی در ادامه افزود : گزینه سوم این است که دیگران را نیز در نظر بگیریم. این مدل و نمونه هماهنگی است که ظاهرا رئیس جمهوری جدید آمریکا آن را دنبال می کند.

