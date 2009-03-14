مدارس تا 28 اسفند فعال است / در مورد عیدی و پاداش از فرهنگیان بپرسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در حاشیه همایش رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی که امروز برگزار شد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره تعطیلی مدارس در روزهای پایانی سال گفت: امروز به دلیل تعطیلی روز یکشنبه( میلاد رسول اکرم ) و ایام باقی مانده به عید نوروز در مسیر حرکتمان به شکل سرزده به مدرسه شهید مفتح منطقه 11 رفتیم و از آنجا بازدید کردیم.

وی ادامه داد: کلاسهای درس این مدرسه دایر بود و دانش آموزان نیز در کلاس به فعالیتهای عادیشان مشغول بودند.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید براینکه تعطیلی مدارس در روزهای پایانی سال تخلف محسوب می شود و با مدیران متخلف برخورد می شود، تصریح کرد: مدارس ما تا 28 اسفند با همکاری اولیا و مربیان باز خواهد بود و دانش آموزان 15 فروردین سال 1388 نیز سرکلاس درس حضور خواهند داشت.

علی احمدی از معلمان پایه های سوم و پیش دانشگاهی خواست که برنامه درسی سنگینی را برای دانش آموزان این دو پایه در نظر نگیرند و اجازه دهند که آنها در کنار برنامه های درسی خود استراحت کنند تا برای کنکور سراسری انرژی کافی داشته باشند.

وی درباره پرداخت عیدی و پاداش فرهنگیان نیز گفت: خبرهای خوشی در این باره وجود دارد که می توانید از خود فرهنگیان بپرسید.