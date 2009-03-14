به گزارش خبرنگار مهر، زکی میلاد سردبیر مجله الکلمه عربستان در دومین روز از کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی اظهار داشت: کسانی که در فکر تعصب هستند برای منطقی جلوه دادن فکر و اندیشه خود دیگران را به چالش می طلبند و در نهایت تعصب به گونه ای موضع می گیرند تا اندیشه طرف مقابل را مورد هدف قرار دهند .

وی افزود: در خصوص مذاهب و اعتقادات نیز وضع به همین گونه است، این افراد برای به چالش طلبیدن طرف مقابل اقدام می کنند و نهفته های درونی خود را ظاهر و به وضوح اعلام کرده، منجر به درگیری طرف مقابل می شوند به گونه ای که طرف مقابل هم به چالش کشیده شود. در واقع در منطق تعصب، تلاشی برای افراط و مدح و ستایش خود صورت می گیرد.

میلاد با اشاره به اینکه تعصب یکی از راههای رفتاری است که ممکن است از هر انسانی رخ دهد اما پسندیده نیست تصریح کرد: فرهیختگان و مردم ممکن است به این رفتارها اقدام کنند، اما در میان فرهیختگان پسندیده نیست. تعصب چشم عقل انسان را نابینا کرده و منجر به دور شدن او از اندیشیدن می شود.

سردبیر نشریه الکلمه: افراد متعصب قدرت درک صحیح را از دست می دهند

وی با اشاره به اینکه فرد متعصب قدرت بینایی و درک موضع صحیح را از دست داده و موضع غیر عقلی می گیرد ، گفت: چنین فردی، ارزشهای اخلاقی را زیر سؤال می برد چرا که وی قدرت استدالال نداشته و هدف او جستجوی حقیقت نیست، در این مرحله خشم از دیگر نشانه های فرد متعصب است .

دکتر محمد دوسوقی استاد دانشگاه قاره با بیان اینکه مسائل فقه و جهان اسلام مقدس است و می خواهیم که این مسائل با اسلام تطبیق پیدا کنند اظهار داشت: اجرایی کردن برخی احکام باید بررسی شوند. زیرا پیامبر نیز خود به این امر سفارش کرده است.

وی با بیان اینکه هر کشوری که بخواهد احکام دین اسلام را اجرایی کند از تهاجم مخالفان در امان نخواهد بود، یادآور شد: آنها ریشه های فرهنگ را می خشکاند و بذر نفاق می کارند.

وی با اشاره به اینکه به جای گفتگوی ادیان بهتر است به گفتگوی انسانها بپردازیم، اظهار داشت: شریعت نه تنها برای مسلمانان بلکه برای همه جهان است مشکلاتی در زمینه بدآموزی آموزه ها وجود دارد که از غرب بر ما تحمیل شده و شباهتی را ایجاد می کنند در نهایت از هم گسیختگی بوجود می آید.

سیف عبدالمنعم زین رئیس مؤسسه اسلامی سنگال نیز در سخنانی با بیان اینکه باید کمیته های علمی تشکیل شوند تا طی آن مسائل مختلف مورد بررسی قرارگیرند، اظهار داشت: باید تمام طوایف اسلامی به شعائر دینی احترام گذاشته و مطالعاتی از سوی اندیشمندان صورت گیرد تا فرزندان مذاهب اسلامی بتوانند وارد دانشگاه شده و از اندوخته های یکدیگر استفاده کنن. و این گونه سنیان و شیعیان بتوانند از مذاهب یکدیگر مطلع باشند.

وی با اشاره به اینکه برای از بین رفتن شبهات باید مسائل در سراسر سرزمین های اسلامی مطرح شوند، گفت: باید زمینه ای برای برخورداری و اطلاعات همه مردم ایجاد شود. چرا که موضوع تنها اختلاف میان نخبگان نیست بلکه اختلاف میان مردم هم وجود دارد که خطر بزرگی است چرا که مردم امانتی در دست ما هستند .