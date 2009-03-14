سند های مربوط به سفر عمره بانک ملت قابل نقل و انتقال نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، انتقال اسناد عمره بانک ملت همانطور که در کارت بانک ملت آمده تنها به بستگان درجه یک امکانپذیر است.

براساس این گزارش ، انتقال اسناد عمره به بستگان درجه یک هم از طریق سیستم نرم افزاری که بین دفاتر حج و زیارت استانها و شعب بانک ملت تعریف شده صورت می گیرد.

سازمان حج و زیارت تاکید کرده است که هر گونه انتقال با واسطه و با گرفتن وکالت برای انتقال مردود و غیر قابل قبول است.

دلالان و سودجویانی که با صدور نقل و انتقال اسناد توسط دفاتر زیارتی و جمع شدن فیش های بانک ملی با بن بست مواجه شده اند اخیرا با وکالت گرفتن از افراد قول انتقال اسناد را می دهند.

سازمان حج و زیارت از هموطنان خواست که فقط در چارچوب توافقی که در هنگام ودیعه گذاری آن را امضا کرده اند عمل کرده و خود را گرفتار سودجویان نکنند.