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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۶

سازمان حج و زیارت:

سند های مربوط به سفر عمره بانک ملت قابل نقل و انتقال نیست

سند های مربوط به سفر عمره بانک ملت قابل نقل و انتقال نیست

سازمان حج و زیارت از غیر ممکن بودن اسناد عمره بانک ملت به دیگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتقال اسناد عمره بانک ملت همانطور که در کارت بانک ملت آمده تنها به بستگان درجه یک امکانپذیر است.

براساس این گزارش ، انتقال اسناد عمره به بستگان درجه یک هم از طریق سیستم نرم افزاری که بین دفاتر حج و زیارت استانها و شعب بانک ملت تعریف شده صورت می گیرد.

سازمان حج و زیارت تاکید کرده است که هر گونه انتقال با واسطه و با گرفتن وکالت برای انتقال مردود و غیر قابل قبول است.

دلالان و سودجویانی که با صدور نقل و انتقال اسناد توسط دفاتر زیارتی و جمع شدن فیش های بانک ملی با بن بست مواجه شده اند اخیرا با وکالت گرفتن از افراد قول انتقال اسناد را می دهند.

سازمان حج و زیارت از هموطنان خواست که فقط در چارچوب توافقی که در هنگام ودیعه گذاری آن را امضا کرده اند عمل کرده و خود را گرفتار سودجویان نکنند.

کد مطلب 849108

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