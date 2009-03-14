بازنگری وقایع جنگ و دفاع مقدس برای جوانان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی طوسی ظهر شنبه در یادواره شهدای روستای معصوم آبا شهرستان آمل گفت: امروز بیش از هر زمانی دیگر برای حفظ ارزشهای انقلاب و نظام نیاز به روحیه شهادت است که بهترین راه آن بازنگری در دلاوری های رزمندگان اسلام در دوران جنگ است.

وی با بیان اینکه امروز همه افراد به ویژه نسل جوان و فعال جامعه باید از دلاوریهای شهدا و در دوران جنگ و انقلاب بیشتر شناخت پیدا کنند تصریح کرد: شهدای جوان ما بهترین دوران زندگی خود را وقف حراست از دین و دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی کردند.

این روحانی حوزه و دانشگاه اظهار داشت: امروز روحیه شهادت طلبی و ادامه راه شهدا باید برای جوانان به عنوان یک اصل مهم تلقی شود.

طوسی گفت: متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم که عده ای به خاطر مقام و منصب دنیایی از نام و مقام شهدا هم رحم نمی کنند.

