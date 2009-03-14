امکان سفر فرهنگیان و دانش آموزان به عتبات عالیات فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در حاشیه همایش رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی که امروز برگزار شد، در جمع خبرنگاران به دستاورد سفر خود به کشور عراق که طی هفته گذشته انجام شد اشاره کرد و گفت: طی سفر دو روزمان به کشور عراق، تفاهم نامه ای را که از قبل با آموزش و پرورش این کشورداشتیم و مهلت آن به پایان رسیده بود را تجدید کردیم و دامنه آن را توسعه دادیم.

وی راه اندازی تورهای زیارتی و سیاحتی معلمان، فرهنگیان بازنشسته و دانش آموزان به کشور عراق را یکی از موارد این تفاهم نامه خواند افزود: همچنین مقرر شد که معلمان و دانش آموزان عراقی نیز بتوانند در قالب تورهای سیاحتی از ایران بازدید کنند.

علی احمدی افزود: البته مشکلاتی همچون کمبود امکانات و مسائل امنیتی وجود دارد که بعد از حل آنها اعزام معلمان و دانش آموزان آغاز می شود.

وزیر آموزش و پرورش آموزش تعدادی از معلمان فنی و حرفه ای عراق، برگزاری نمایشگاه تجهیزات آموزشی و وسایل کمک آموزشی، عرضه نرم افزار و محتوای الکترونیکی را از بندهای دیگر این تفاهم نامه خواند وگفت: همچنین در این سفر خیرین مدرسه ساز ایرانی تعهد کردند که در شهرهای کربلا و نجف دو مدرسه بسازند که کلنک احداث آن نیز زده شد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین طی این تفاهم نامه بخشی از مدارس عراق با نقشه هایی که توسط شرکت های پیمانکاری ایرانی طراحی شده، ساخته می شوند.