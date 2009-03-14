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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۰۶

هزار معتاد خود معرف در مراکز بازتوانی استان زنجان پذیرش شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت: امسال، یک هزار و 748 معتاد در مراکز درمان و بازتوانی سرپایی معتادان خود معرف، پذیرش شدند.

گلنساء آقامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: یک درصد معتادین خود معرف به مراکز درمانی و بازتوانی استان را بانوان تشکیل میدهند.

وی، نقش مراکز درمان و بازتوانی را برای ترک اعتیاد موثر ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر14مرکز درمان و بازتوانی سرپایی معتادان خود معرف در زنجان مشغول به فعالیت می باشد.

آقا محمدی با بیان اینکه این تعداد مرکز دارای مجوز رسمی از سوی بهزیستی استان زنجان هستند، افزود: هشت مرکز در سطح شهرستان زنجان و شش مرکز در شهرستان های ابهر ، خدابنده، خرمدره، طارم و ایجرود، فعال است. 

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت: از14مرکز درمان و بازتوانی بیماران خود معرف این استان نیز تعداد یک مرکز دولتی است و 13مرکزبقیه نیز توسط بخش خصوص اداره می شود.

کد مطلب 849118

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