سفارت لبنان در دمشق دوشنبه افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، " رامی مرتضی " مشاور وزیر خارجه لبنان دوشنبه آتی به دمشق می رود تا رسما سفارت لبنان را در منطقه ابورمانه افتتاح کند.

روز دوشنبه همچنین پرچم لبنان بر فراز سفارت این کشور در دمشق به اهتزاز در می آید، و " رامی مرتضی " تا زمان آمدن "میشل الخوری" به عنوان سفیر این کشور در دمشق به عنوان کاردار سفارت فعالیت خواهد کرد.

براساس اطلاعات به دست آمده، قرار است امروز از سوی وزارت امورخارجه لبنان به مقامات سوری یادداشتی مبنی بر این تصمیم ارسال شود.

اواسط اکتبر 2008 سوریه و لبنان توافق کردند تا روابط دیپلماتیک خود را که از زمان استقلالشان از استعمار فرانسه آغاز شده بود، از سربگیرند.