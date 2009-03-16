اجماع شانس پیروزی اصلاح طلبان را بالا می برد

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: رسیدن به اجماع در بین اصلاح طلبان آنها را به پیروزی نزدیک می کند ولی به آن معنا نیست که در صورت عدم تحقق اجماع، اصلاح طلبان به پیروزی نمی رسند زیرا این امکان که یک نفر از کاندیدای اصلاح طلبان با یک نفر از اصولگرایان یا یک اصلاح طلب دیگر به دور دوم راه یابند، زیاد است.

وی ادامه داد: اگر اجماع قبل از انتخابات انجام گیرد انتخابات با هزینه کمتر و سهل وصول تر انجام می شود.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، لزوم اجماع در جبهه اصلاح طلبان را یادآور شد و ادامه داد: جبهه اصلاح طلبان باید به اجماع در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری باید دست یابد ولی سلیقه ها در اجماع تاثیر دارند.

نصیری، سفرهای استانی نامزدهای جبهه اصلاحات و استقبال مردم از این سفرها را یکی از تاثیرگذارترین فرآیندها در تحقق اجماع بر روی کاندیدای خاص دانست و افزود: حرکتهای عوام فریبانه و بزرگ نمایی شده مردم این مسائل را می فهند و مرعوب بزرگ نماییها نمی شوند.

وی تاکید کرد: نظر سنجیها خود نیز به نوبه خود نقش مهم در تحقق اجماع دارند و نباید به نظرسازیها اهمیت بدهیم و تنها باید بر اساس نظرسنجیها اقبال عمومی را نسبت به کسی که در بین مردم پایگاه دارد و می تواند در انتخابات شانس بیشتری برای پیروی داشته باشد، اهمیت دهیم.

نصیری قیداری در ادامه با یادآوری سوابق مدیریتی و انقلابی شخص میر حسین موسوی حضور وی را در صحنه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری موجب بالا رفتن میزان مشارکت در صحنه انتخابات دانست و افزود: من به عنوان عضو یک حزب با تابلوی مشحص سیاسی حضور میر حسین موسوی در صحنه رقابتهای انتخاباتی را مطلوب می دانم.

وی با بیان اینکه حضور میر حسین موسوی در صحنه انتخابات اتفاق مبارکی و مطلوبی است، افزود: ایشان جزو طلایه داران مدیریتی در کشور هستند.

نصیری با یادآوری اینکه در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری کشورمان اصلاح طلبان تلاش فراوانی برای حضور شخص میر حسین موسوی در صحنه انتخابات داشتند، افزود: روند و دیدگاه گذشته در خصوص شخص آقای میرحسین موسوی باز هم وجود دارد.