به گزارش خبرگزاری مهر ، مراسم اهدای جوایز برترین کتاب‌های کودک و نوجوان در سال‌های 1385 و 1386 امروز برگزار می‌شود.

داوران این جشنواره 1500 اثر را در چهار رشته داستان تالیف، داستان ترجمه، شعر و تصویرگری و صفحه‌آرایی بررسی و ارزیابی کرده‌اند.

در این مراسم در رشته داستان تالیف، یک لوح زرین، 3 دیپلم افتخار، یک لوح تقدیر و چهار سکه بهار آزادی به مولفان برتر کتاب‌های کودک و نوجوان اهدا می‌شود. برگزیدگان رشته داستان ترجمه 2 لوح زرین، 3 دیپلم افتخار، و 4 سکه بهار آزادی را در مجموع دریافت خواهند کرد.

همچنین به آثار برگزیده رشته شعر دو لوح زرین، سه دیپلم افتخار و 4 سکه بهار آزادی و رشته تصویرگری و صفحه‌آرایی در مجموع 8 دیپلم افتخار به همراه 8 سکه بهار آزادی اهدا می‌شود.

داوران گروه انقلاب وامام خمینی(ره) -بخش ویژه‌ای که امسال به مناسبت سی‌‌امین سالگرد پیروزی انقلاب به بخش‌های جشنواره اضافه شده است- نیز در مجموع مولفان 6 کتاب کودک و نوجوان را شایسته دریافت یک لوح زرین، 6 دیپلم افتخار و چهار سکه بهار آزادی شناخته‌اند.

همچنین در این مراسم از سه ناشر کتاب‌های کودک و نوجوان نیز با اهدای دیپلم افتخار به عنوان ناشران برگزیده جشنواره تقدیر می‌شود.

مراسم اهدای جوایز سیزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان ساعت 15 روز 24 اسفند با حضور نویسندگان کودک و نوجوان و جمعی از مسئولان فرهنگی و مدیران کانون در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون واقع در خیابان حجاب برگزار خواهد شد.