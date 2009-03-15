سهام پرسپولیس به مزایده گذاشته شود/ از این واگذاری استقبال می کنم

بیژن ذوالفقارنسب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: من از جزئیات واگذاری سهام پرسپولیس با اطلاع نیستم با این حال با اجرای آن موافقم. البته این کار مشروط به برنامه ریزی صحیح است تا ارزش واقعی سهام پرسپولیس مشخص شود.

وی افزود: از آنجا که این امر برای نخستین بار صورت می گیرد بهتر است که از طریق مزایده انجام شود. این کار می تواند از طریق آگهی در مطبوعات و رسانه‌ها و یا در بورس انجام شود. در این صورت می توان امیدوار بود که ارزش واقعی سهام باشگاه پرسپولیس مشخص شود.

ذوالفقارنسب در ادامه تصریح کرد: راه دیگری هم وجود دارد و آن این است مسئولان پرسپولیس به پیشکسوتان این باشگاه که از صلاحیت و مقبولیت اجتماعی و ورزشی برخوردارند سهام این باشگاه را واگذار کنند. البته پارامترهای دیگری نیز وجود دارد که در موقع لزوم می توان در مورد آنها صحبت کرد.

مربی حال حاضر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در پایان گفت: درحال حاضر سرمایه گذاری در تیم‌های فوتبال امری عادی و بدیهی است و به عنوان مثال می توان تیم‌های انگلیسی را مثال زد که سهامدارانی از کشورهای دیگر اقدام به خرید آنها می کنند. این موضوع با برنامه ریزی صحیح در نهایت به نفع فوتبال ما تمام می شود.