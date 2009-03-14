سرانه ورزش اردبیل به 59 صدم متر مربع افزایش می یابد

شروین اسبقیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مهم با توسعه زیر ساختها و نیز سرمایه گذاری و تخصیص اعتبارات مطلوب و گسترده دولت به ورزش در تمام استانهای کشور صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه سرانه ورزش استان اردبیل تا سه سال گذشته 43 صدم متر مربع بوده است، عنوان کرد: اما در طی این سالها با حداث 18 سالن ورزشی تخصصی و چند منظوره که از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت بود، این میزان رشد قابل توجهی پیدا کرد.

مدیرکل تربیت بدنی استان افزود: همچنین از مجموعه 17 سالن ورزشی مصوب هیئت دولت در دور دوم سفرهای استانی نیز هشت سالن تخصصی تاکنون احداث و در دهه فجر امسال به بهره ‌برداری رسیده است.

وی بیان داشت: البته اعتبارات 9 سالن دیگر نیز تامین شده و هم اکنون بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تلاش می‌ کنیم که در سه ماهه اول سال آینده به بهره برداری برسد.

اسبقیان در ادامه با اشاره به رشد 160 درصدی اعتبارات عمرانی ورزش استان در طی هفت سال گذشته ادامه داد: میزان اعتبارات عمرانی در سال 80 حدود 12 میلیارد ریال بوده که تا پایان همان سال تنها هشت میلیارد ریال تخصیص یافت.

وی یادآور شد: امسال همین اعتبارات 130 میلیارد ریال اختصاص یافته بود که تاکنون نیز این اعتبار تخصیص شده و این نشان دهنده توجه ویژه دولت به توسعه ورزش ملی به خصوص توسعه ورزش استانها است.