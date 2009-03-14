رشد 139 درصدی صادرات غیرنفتی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید حسین صابری ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان در محل استانداری لرستان، اظهار داشت: صادرات غرنفتی لرستان در طول مدت سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 139 درصدی برخوردار بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ما نباید به این میزان رشد قانع باشیم، ابراز امیدواری کرد: رشد صادرات غیرنفتی لرستان در سالهای آینده استمرار داشته باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه با توجه به آمار رشد صادرات غیرنفتی لرستان در سالجاری بیش از دو برابر سال گذشته بوده است، خواستار برنامه ریزی برای ارتقا صادرات غیرنفتی لرستان شد.

233 بند مصوبه و توافقنامه حاصل سفر دوم هیئت دولت به لرستان

استاندار لرستان همچنین در ادامه با اشاره به دور دوم سفر هیئت دولت به لرستان، عنوان کرد: در دور دوم سفر بیش از 233 مصوبه و توافقنامه در هیئت وزیران به تصویب رسید.

صابری یادآور شد: مصوبات هیئت دولت در لرستان در یک دوره دو تا سه ساله قابلیت اجرایی شدن دارد.

وی با بیان اینکه هر پروژه ای برای رسیدن به سرانجام مطلوب نیازمند یک دوره زمانی است، خاطر نشان کرد: با حرکت دولت نهم لرستان به یک کارگاه تمام عیار سازندگی تبدیل شده است.

مقام عالی دولت نهم در استان لرستان با اشاره به تخصیص 100 درصدی اعتبارات سالجاری، یادآور شد: موفقیت های سالجاری لرستان مرهون برکات نظام جمهوری اسلامی، دعای خیر مردم و تلاش کلیه عناصر اجرایی استان است.

لرستان مقام سوم تکمیل پروژه های نیمه تمام در کشور

استاندار لرستان همچنین با تاکید بر ضرورت تکمیل پروژه های نیمه تمام استان، یادآور شد: در دهه فجر سالجاری در استان لرستان یک هزار و 772 پروژه نیمه تمام تکمیل شد.

صابری خاطر نشان کرد: لرستان از نظر تعداد پروژه های نیمه تمام تکمیل شده مقام سوم کشور را به خود اختصاص داد.

وی ضمن تشکر از برخی دستگاههای اجرایی استان که پروژه های "تاریخی شان" را به بهره برداری رساندند، ابراز امیدواری کرد: روند تکمیل پروژه های نیمه تمام در این استان استمرار داشته باشد.

این مقام مسئول همچنین به حضور اعضاء کمیسیون عمران مجلس در سالجاری در لرستان اشاره کرد و یادآور شد: امیدواریم در سال آینده اعضای 4 کمیسیون اساسی مجلس در لرستان حضور بیابند و از نزدیک با مسائل مختلف استان آشنا شوند.

رشد 67 درصدی بودجه لرستان در سال 88 / برخی به دنبال مصادره موفقیت ها به نام خود هستند!

استاندار لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بودجه استان در سال آینده اشاره کرد و یادآور شد: بودجه استان لرستان در سال 88 نسبت به سالجاری بیش از 67 درصد رشد را نشان می دهد.

صابری رشد بودجه استان را حاصل تلاش جمعی دانست و خاطر نشان کرد: عده ای فرصت طلب به دنبال مصادره موفقیت ها به نام خود هستند.

وی با تاکید بر اینکه سنگ اندازی از سوی برخی عوامل در استان پذیرفته شده نیست، افزود: معدود عناصری در سیستم وجود دارند که می خواهند در روند کارها سنگ اندازی کنند.

استاندار لرستان همچنین با تاکید بر ضرورت ارزیابی دستگاههای اجرایی از روند تحقق برنامه چهارم توسعه در دستگاه متبوع خود، ادامه داد: همچنین دستگاههای استان تا آخر امسال زمان دارند تا لیست پروژه های نیمه تمام خود را اعلام کنند.

صابری همچنین خواستار بررسی های دستگاههای اجرایی بمنظور طرح راهبردهایی برای توسعه استان شد و تصریح کرد: مدیران، صاحب نظران و رسانه های استان می توانند راهبردهای خود را برای توسعه همه جانبه استان در جلسه سال آینده شورای برنامه ریزی استان ارائه کنند.

وی همچنین از احداث زیرگذر میدان امام حسین خرم آباد خبر داد و ابراز امیدواری کرد: در هفته جاری کلنگ احداث این زیرگذر به زمین زده شود.