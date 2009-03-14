چهار سفره هفت سین در مازندران پهن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شیدفر ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی مازبدران با بیان اینکه شیوه نامه ستاد توسعه سفر کشور در استان مازندران تدوین شده است تصریح کرد: این شیوه نامه بعد از عید سال 88 در کمیته های ملی سفر مطرح و پس از تاکید لازم الاجرا خواهد بود.

وی با بیان اینکه مازندران تنها استانی بوده که مسافران در یک جا متمرکز نمی شوند، خاطر نشان کرد: نگاه به گردشگری در کشور باید اجتماعی شده و تمام ادارات و نهادها خود را متولی گردشگری بدانند تا جذب و ماندگاری و برگشت پذیری مسافر چندین برابر شود.

شیدفر افزود: بحرانهای اقتصادی کمترین آسیب را به کشورهای توریست پذیر وارد کرده در نتیجه ما هم باید از کشورهای موفق در این زمینه الگو بگیریم.

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران با اعلام شماره تلفن 2256324 ستاد تسهیلات سفر مستقر در سازمان میراث فرهنگی مازندران اظهار داشت: این شماره تلفن بصورت شبانه روزی و در طول سال آماده پاسخگویی به نیاز مسافران و هر گونه کمک است.

شیدفر با بیان اینکه در سال 87 استان مازندران مقام اول را در ایجاد تعاملات بین بخشی کسب کرد تصریح کرد: حفظ مقام اولی از کسب آن سخت تر است در نتیجه مسئولان استان باید تلاش مضاعفی را در جهت حفظ این مقام انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه از مسافران تقاضا داریم به راهنماییها و سفارشات مسئولان دست اندر کار توجه کنند، خاطر نشان کرد: مسافران قبل از حرکت از وضعیت آب و هوا و راهها مطلع شوند، پیش بینی مکانهای اقامتی را داشته باشند به دفاتر مورد تایید سازمان میراث فرهنگی در ویلاهای استیجاری مراجعه کنند از رستورانهایی که دارای پروانه و نرخ مورد تایید هستند، استفاده کنند و اینکه در صورت هرگونه مشکل و یا موضوعی با شماره های داده شده تماس بگیرند.

شیدفر همچنین تصریح کرد: کمتر از 100 مورد شکایت در سال 87 داشته ایم که باید آن را به حداقل برسانیم.

وی همچنین اظهار داشت: دستگاههای امدادی،بهداشتی، انتظامی، قضایی و نظایر آنها نیز خدمات لازم را ارائه خواهند داد که در مورد آنها به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.