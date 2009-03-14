تجزیه زباله در مازندران 300 سال زمان می برد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، رسول علی اشرفی پور عصر شنبه در مراسم نمادین خانه تکانی استان در ساری افزود: عدم رعایت شهروندان در نظافت محیط زیست و انباشت زباله در حاشیه جاده ها باعث می شود ورودی شهر شکل نازیبایی را به خود بگیرد.

وی افزود: ضررهای جبران ناپذیری که از زباله های تجزیه نشدنی به استان وارد می شود باعث تخریب محیط زیست خواهد شد.

علی اشرفی پور در حاشیه این مراسم در پاسخ سوال خبرنگاران که آیا محیط زیست با احداث پالایشگاه نفت کیاسرموافقت می کند بیان داشت: 20 اسفند جلسه کمیته ارزیابی که در سازمان تشکیل شد با احداث پالایشگاه در منطقه کیاسر موافقت به عمل آمد.

استاندار مازندران نیز در سخنانی با بیان اینکه مازندرانی ها در مهمان نوازی در کشور شهرت دارند افزود: هم استانی های مازندرانی برای به اثبات رساندن این شهرت امروز پاکسازی محیط زیست را آغاز کرده و از مسافران محترم تقاضا داریم تا در حفظ محیط زیست، استفاده بهینه از جنگل و جلوگیری از انباشت زباله با مازندرانی ها هم گام شوند.

سید محمد کریمی خانه تکانی شهر را امری پسندیده عنوان و اعلام کرد: این نظافتها یاد آوری است برای مردم با فرهنگ استان و این امر به شکل رسمی به نسلهای جدید جامعه انتقال داده می شود.

خانه تکانی در سطح ادارات و دستگاه های اجرایی، جاده های درون و برون شهری استان از امروز آغاز شده است.