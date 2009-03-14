40 تن کالای قاچاق در مشهد منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی شنبه در حاشیه مراسم انهدام 40 تن کالای قاچاق با اشاره به موفقیتهای حاصله در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، این دستاوردها را مرهون ارشادات و راهنماییهای نماینده عالی دولت در استان خواند و اظهار داشت: این موفقیتها در سایه تعامل کلیه اعضا کمیسیون به خصوص دستگاه های قضایی، نیروی انتظامی، صدا و سیما و سازمان بازرگانی استان است.

تقی باغدار با بیان اینکه کالاهای منهدم شده شامل البسه مستعمل، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد خوارکی، دارو و بذر بود، افزود: کالاهای مذکور بر اساس نظریه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی، غیر بهداشتی و غیرقابل مصرف اعلام شده بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: طی سال جاری در مجموع 105 تن کالای قاچاق مکشوفه غیر بهداشتی و غیرقابل مصرف به ارزش تقریبی 8 میلیارد ریال منهدم شده است.

40 تن کالای قاچاق به ارزش 12 میلیارد ریال در چهارمین مرحله انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط در محل کارخانه کود عالی (کمپوست) مشهد نابود شد.