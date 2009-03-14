به گزارش خبر گزاری مهر، مهدی نوید ادهم در همایش بازنگری و بازتولید سند ملی و استانی آموزش و پرورش که امروز برگزار شد، با بیان اینکه بررسی‌های اولیه سند ملی آموزش و پرورش از سال 83 آغاز شده است، گفت: بیش از 500 نفر از صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی و آموزش و پرورش در تدوین این سند اصلی نظام تعلیم و تربیت شرکت کردند.

نوید ادهم ادامه داد: ویرایش دهم فلسفه آموزش و پرورش اسلامی که متن مدونی برای تصمیم‌های بنیادی آموزش و پرورش است آماده شده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره تولید و تدوین سندهای استانی نیز گفت: همایش امروز برای جمع‌بندی سندهای استانی و چگونگی بازتولید آن برگزار شده است که در آن رهنمامه نظام تربیت رسمی و عمومی را در اختیار مسئولان شورای عالی استانها قرار می دهیم.

وی با بیان اینکه تدوین رهنامه آموزش و پرورش به پایان رسیده است ، گفت: این رهنامه برای ورود به اجرای سند چشم انداز و فلسفه آموزش و پرورش طراحی شده است.

نویدادهم در پایان افزود: 70 پروژه تحقیقاتی را در خصوص سند ملی آموزش و پرورش سفارش دادیم که به پایان رسیده است و سعی کرده ایم که در تدوین سند از فعالیتهای تکراری جلوگیری کنیم.