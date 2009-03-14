65 تیم محسوس پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان مرکزی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردار نبی الله حیدری روز شنبه در مراسم اعزام این تیمها به محورهای مواصلاتی با اشاره به اینکه همچنین در راستای کاهش تصادفات، تیمهای نامحسوس و سه تیم گشت بزرگراه در محورهای استان فعالیت دارند افزود: در 60 مکان حادثه ساز درون شهری، 26 تیم خودرویی و 20 تیم موتوری مستقر می شود.

وی افزود: این تیمها از 25 اسفندماه تا 15 فروردین ماه 88 به طور مستمر در محورهای مختلف استان حضور دارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تصادفات رانندگی در ایام نوروز سالهای 85، 86 و 87 در استان مرکزی کاهش داشته است و در این زمینه در جایگاه ششم کشوری قرار داریم.

رئیس پلیس راه استان مرکزی نیز با بیان اینکه پنج دستگاه سرعت سنج خودرویی در محورهای مواصلاتی استان وجود دارد افزود: امسال نیروهای نامحسوس پلیس راه با تخلفات رانندگی رانندگان وسایط نقلیه عمومی به صورت جدی برخورد می کنند.

سرهنگ حسین ایزدی ادامه داد: رانندگانی که در ایام نوروز سه تخلف داشته باشند، گواهینامه رانندگی آنها پانچ شده و بیش از سه تخلف سه سوراخ به گواهینامه های رانندگی زده می شود و خودرو این رانندگان تا پایان تعطیلات به پارکینگ منتقل شده و شش ماه از رانندگی منع می شوند.

وی یادآور شد: رانندگان باید خودرو خود را معاینه فنی و چک کنند زیرا در صورت نقص فنی ماشین به پارکینگ منتقل خواهد شد.