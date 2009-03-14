تهران در حوزه انفورماتیک جزو 10 شهر برتر دنیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران صبح امروز در مراسم افتتاح تقاطع غیر همسطح شهید کلاهدوز درمنطقه 14 تهران ، ضمن قدردانی از سرداران صفوی و عزیز جعفری و همه کسانی که در افتتاح این پروژه زحمت کشیدند، گفت: در چهار سال گذشته سپاه پاسداران برای حل مشکل مردم فشار زیادی تحمل کردند که جای قدردانی دارد.

وی افزود : 23 سال پیش که وارد تهران شدم قرار بود این پروژه در طی سه سال افتتاح شود و باور نداشتم که روزی و در زمان مدیریت شهری خودم این پروژه جمع بندی شود و این زخم کهنه شهر برطرف شود.

قالیباف خاطر نشان کرد: به مردم شرق تهران قول می دهم که درخرداد ماه شاهد افتتاح اتوبان مجموعه شهید یاسینی ازمیدان تیرانداز تا این منطقه باشیم و با افتتاح سه تقاطع آن ، مشکل گلوگاه شرق تهران حل شود.

شهردار تهران با بیان این که با همه وجود می فهمیم که مجموعه اتفاقات شهر تهران آن طور که باید اطلاع رسانی نمی شود و دلایل آن نیز برای ما روشن است، افزود: مردم شهر مطمئن باشند که مجموعه شهرداری بر اساس یک برنامه مدون گام برمی دارد و روز به روز در همه موضوعات خدماتی ، عمرانی ، فرهنگی و انفورماتیک پیشرفت می کند .

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه انفورماتیک تصریح کرد: قول می دهم در پایان برنامه 5 ساله تهران جزو 10 شهر برتر دنیا در زمینه IT باشد که هم اکنون سئول مقام اول آن را داراست و این در حالی است که امروز حتی جزو 50 شهر اول نیز نیستیم .

به گفته قالیباف، تهران با همه مشکلات اقتصادی که درسال آینده پیش رو دارد،روند رو به توسعه خود را درسال 88 ادامه می دهد .