  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۳۲

امضاء قرارداد ایجاد 3 هزار مگاوات توان نیروگاه برق برای بخش صنعت و معدن

به منظور تامین نیاز برق صنایع معدنی کشور، قرارداد احداث 3 هزار مگاوات نیروگاه برق برای 6 نقطه کشور امروز امضاء می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن، این قرارداد که به امضاء مدیران عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران( ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن ( ایمیدرو ) و با حضور مهندس علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن انجام خواهد شد.

بنابر این گزارش، ارزش این قرارداد بیش از 2 هزار میلیارد تومان است و این نیروگاهها در استانهای هرمزگان، کهکیلویه و بویر احمد، کرمان، مرکزی (2 نیروگاه) و یزد ساخته می شود.

با ساخت این نیروگاهها، نیاز فعلی و آینده صنایع معدنی کشور تامین خواهد شد و یکی از معضلات مهم  بخش صنعت و معدن برطرف خواهد شد.

کد مطلب 849217

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها