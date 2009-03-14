هفت هزار نفر ناظر شورای نگهبان در استان زنجان گزینش شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسین میرزاپور عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور برگزاری انتخابات نزدیک به چهار هزار نفر به طور میانگین بکار گیری می شوند.

میرزاپور افزود: برگزاری همایش های فصلی را از مهمترین برنامه ها برای توسعه آمادگی در بین ناظرین است و در آینده نزدیک همایش بزرگی با حضور همه ناظرن انتخابات استان در آستانه انتخابات برگزار خواهیم کرد.

سرپرست هیئت نظارت استان زنجان در ادامه با تاکید بر این که باید در جهت تقویت مشارکت عمومی در صحنه انتخابات تلاش کرد و گفت: بالا رفتن میزان مشارکت در صحنه انتخابات ریاست جمهوری از جهات مختلف دارای اهمیت و ارزش است و این امر با تلاش همه بخشهای جامعه امکانپذیر است.

میرزا پور ادامه داد: با یادآوری اینکه بالا بودن میزان مشارکت عمومی در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی می کند بر لزوم تقویت بنیادهای موجود در جامعه برای بالا رفتن نرخ مشارکت عمومی تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: نقش مطبوعات و رسانه ها در این امر بسیار تاثیرگذار بوده و نقش مهمی افزایش نرخ مشارکت عمومی در انتخابات داشته باشند.