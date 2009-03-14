رئیس ستاد انتخاباتی خاتمی در کردستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ائتلاف اصلاطلبان کردستان "حسین فیروزی" فرماندار سابق شهرستانهای سقز و کامیاران در دولت اصلاحات را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی سید محمد خاتمی در استان کردستان معرفی کردند.

فیروزی در روزهای گذشته حکم خود را از ستاد مرکزی تهران گرفته و فعالیتهای انتخاباتی سید محمد خاتمی در کردستان را مدیریت خواهد کرد.

فیروزی عضو جبهه مشارکت است و در دولت هشت ساله اصلاحات فرمانداری شهرستان های کامیاران و سقز را بر عهده داشته و در طول سه سال گذشته نیز به عنوان مدرس در سنندج فعالیت کرده است.

از سوی دیگر و با حضور میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری طیفی از دوستداران او در پی برنامه ریزی هر چه بهتر برای راه اندازی ستادهای انتخاباتی وی در استان کردستان هستند.

بر اساس خبرهای منتشر شده قرار است یکی از نمایندگان سابق سنندج در مجلس شورای اسلامی سکان هدایت ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان کردستان را بر عهده بگیرد.