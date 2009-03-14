بانکهای متخلف از مقررات شتاب جریمه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، قطع ارتباط یک بانک با شبکه شتاب موجب عدم استفاده کارت سایر بانکها در خودپردازها و کارتخوانهای فروشگاهی آن بانکها می گردد. به این ترتیب با هر مورد استفاده کارت آن بانک در خودپردازها و کارتخوانهای فروشگاهی سایر بانکها، یک " تراکنش ناموفق" برای آن بانک ثبت می شود و بانک مرکزی برای هر تراکنش ناموفق جریمه را محاسبه و از حساب بانک متخلف برداشت می کند.

در همین راستا، چنانچه بانکها با کسری اسکناس یا ایران چک مواجه شوند، می توانند با مراجعه به بانک مرکزی اسکناس و ایران چک دریافت و در شعب و خودپردازها قرار دهند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل در امر پرداخت و عدم نیاز به مراجعه مکرر به خودپردازها، به دارندگان کارتهای بانکی توصیه می نماید، با استفاده از کارت خود در کارتخوانهای فروشگاهی، وجه کالای خریداری شده را پرداخت نمایند. با این روش دیگر نیازی به اسکناس یا ایران چک نخواهد بود.