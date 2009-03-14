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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۳۷

سازمان ملل از پیشرفتهای سیاسی در سومالی ابراز خرسندی کرد

سازمان ملل از پیشرفتهای سیاسی در سومالی ابراز خرسندی کرد

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سومالی امروز از پیشرفتهای صورت گرفته در دولت جدید این کشور ، ابراز خرسندی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، احمدو ولد عبدالله نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سومالی ضمن ابراز خرسندی از پیشرفتهای اخیر دولت جدید سومالی در عرصه سیاسی و امنیتی از مقامات این کشور خواست به تلاشهای خود برای استقرار صلح و ثبات در سراسر کشور به ویژه موگادیشو ادامه دهند.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سومالی در بیانیه ای که در مقر این سازمان در نیویورک منتشر شد، اعلام کرد شریف شیخ احمد رئیس جمهور سومالی، رئیس پارلمان و نخست وزیر این کشور در ماههای اخیر رویکرد مسئولانه خود را در تمام زمینه ها به اثبات رسانده اند.

وی از این مسئله ابراز خرسندی کرد که دولت وحدت ملی سومالی از این پس در موگادیشو پایتخت این کشور فعالیتهایش را ادامه خواهد داد.

کد مطلب 849227

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