مجلس بودجه 88 را با حداقل 11 هزار میلیارد تومان کسری بست

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم ممبینی امروز در نشستی با خبرنگاران در مورد تغییرات لایحه بودجه سال 88 کل کشور گفت: در مصوبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی با لایحه تقدیمی دولت به مجلس از لحاظ شکلی و محتوایی تغییراتی زیادی ملاحظه می شود.

وی افزود: برهمین اساس، لایحه بودجه هر سال در مجلس حدود 3 تا 4 درصد تغییر می کرد اما مجلس 23 تا 25 درصد لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 88 را تغییر داد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری تغییرات شکلی لایحه را کاهش و افزایش منابع، جابجایی های متعدد و تغییر رقم منابع عمومی ذکر و تصریح کرد: افزایش احکام بودجه از 11 بند لایحه تقدیمی دولت به 70 بند در مصوبه مجلس از جمله دیگر تغییرات لایحه بودجه سال 88 است.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه از نظر منابع و مصارف از استحکام لازم برخوردار بود و بدون کسری بودجه تقدیم مجلس شد، افزود: حداقل 11 هزار میلیارد تومان کسری بودجه با مصوبات مجلس خواهد بود، ولی کسری پنهان آن هنوز تعیین تکلیف نشده است.

ممبینی با اشاره به اینکه قبلا درصد تغییرات لایحه پائین بود، اما هم اکنون درصد تغییرات لایحه بالا است و از همه مهمتر تغییرات محتوایی لایحه است، بیان کرد: برخی موضوعات نیز در مصوبه مجلس مسکوت مانده و تعیین تکلیف نشده است که بنابراین در آینده دچار مشکل خواهیم شد.

وی ادامه داد: دولت آثار لایحه تقدیمی مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه های حاملهای انرژی را در بودجه پیش بینی کرده بود که این موضوع در صحن مجلس با بررسی لایحه مربوطه، مسکوت گذاشته شد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه مجلس معتقد است دولت می تواند متمم بودجه به مجلس ارائه کند، افزود: اما آنچه مهم اس،ت این است که لایحه در اختیار دولت نیست و عدم تعیین تکلیف تعدادی از موضوعات به ویژه در بخش برق و گاز و قسمتی از مصارف گازوئیل از جمله مسائل مهم فعلی در مورد لایحه بودجه است.

وی گفت: لایحه تقدیمی دولت به مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه حاملهای انرژی که آثار آن در بودجه دیده شده بود در 3 وجه بازتوزیع، کمک به تولید وصادرات و کمک به بودجه های دولت که متاثر از جهش قیمتها بود، مد نظر قرار گرفته بود.

ممبینی اضافه کرد: آنچه در مورد حاملهای انرژی در لایحه اتفاق افتاد به ویژه در مورد بنزین و تا حدودی گازوئیل، عملا حذف یارانه هاست و حذف یارانه ها یا تعدیل قیمتهای حاملهای انرژی بدون توجه به بحث بازتوزیع یک سیاست شکست خورده است و در سالهای 74 و 75 نیز این اقدام صورت گرفته که با موفقیت همراه نبوده است.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه عملا با خلاء اجرایی در مورد تصویب طرح هدفمند کردن یارانه ها مواجه می شویم، اظهار داشت: در ابتدای سال آتی این خلاء یعنی حذف یارانه حاملهای انرژی بنزین و گازوئیل اتفاق می افتد و در مورد برق و گاز کما فی السابق با یارانه به مردم ارائه خواهد شد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری ادامه داد: تکلیف شرکتهای ارائه کننده برق و گاز و اینکه مابه التفاوت قیمت را از چه محلی تامین نمایند، مشخص نشده است، این موضوعات از سوی دولت و برخی نمایندگان مجلس تذکر داده شد، اما نمایندگان مجلس بر ارائه لایحه متمم از سوی دولت اصرار کردند.

به گفته وی در بخش مربوط به بودجه های عمومی دولت در لایحه تقدیمی از قبل طرح هدفمند کردن یارانه ها، رقم 8 هزارو 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که دچار تغییراتی شد، علاوه بر آن بودجه هم اکنون نامتوازن شده و بالانس نیست، بنابراین به دولت این اختیار داده شد که متناسب با منابع حذف شده دولت می تواند مصارف را با شروطی کاهش دهد.

ممبینی با تاکید بر اینکه رقم 8 هزارو 500 میلیارد تومان به دلیل سست بودن تحقق آن دولت را دچار مشکلاتی خواهد کرد، اظهارداشت: به علاوه دولت در بخش مالیات فرآورده های بنزین صرفا 20 درصد مالیات اخذ می کند که 480 میلیارد تومان رقم دولت در لایحه بود که به 1500 میلیارد تومان در صحن علنی مجلس تغییر کرد، بافرض افزایش واردات بنزین که حکم مجلس است، 800 میلیارد تومان آن قابل تحقق نیست.

به گفته وی مجلس در مصوبه لایحه منابعی از قبل واگذاری معادن در نظر گرفته است که تاکنون عملکردی در این خصوص نداشته ایم و این موارد جزو کسری های آشکار است و در بخش کسری های پنهان نیز در برخی موارد تعهداتی برای دولت پیش بینی شده است که ارقام آن بیش از آن چیزی است که در بودجه دیده شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری همچنین به کسری پنهان برق اشاره و تصریح کرد: آنچه شرکتهای برق به مردم عرضه می کنند، باید یارانه های عرضه شود، به موجب قانون، مشخص نیست که این تفاوت قیمت از کجا تامین خواهد شد این موارد جزو کسری ها محسوب می شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه قیمت بنزین نباید از قیمت فوب خلیج فارس بیشتر باشد، افزود: ما برای رعایت حال مردم این بخش از منابع را که در مجلس تصویب شده است را ناچاریم به عنوان عدم تحقق منابع در نظر بگیریم. در غیر این صورت، اگر بخواهیم متناسب با آنچه مجلس برای مالیات بنزین تصویب کرده، مالیات اخذ کنیم، قیمت بنزین از قیمت فوب خلیج فارس بیشتر خواهد شد، ولی دولت این کار را نخواهد کرد.

ممبینی هدف دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه ها در بخش حاملهای انرژی را بازتوزیع ارقام برای اینکه به مردم فشار وارد نشود، عنوان کرد و گفت: اگر بازتوزیع صورت نگیرد، تاثیرات منفی بر اقشار آسیب پذیر خواهد گذاشت.