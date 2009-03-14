حضور بخش خصوصی ایران برای سرمایه گذاری در قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی، دراین دیدار سید مسعود میرکاظمی وزیربازرگانی کشورمان با اشاره به توافقتنامه های خوبی که درزمینه های حمل ونقل ، گمرک ، تجارت، حمایت از سرمایه گذاری متقابل ، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو کشور امضا شده ، خاطرنشان کرد: درسایه این توافق نامه ها بخش های خصوصی می توانند در راستای توسعه روابط تجاری دو کشور گام بردارند.

وزیر بازرگانی کشورمان با اشاره به توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف اقتصادی اظهار امیدواری کرد: برگزاری این گونه نشست ها بتواند زمینه ساز ارتقاء سطح روابط اقتصادی ، علمی و فرهنگی دو کشور شود.

میرکاظمی با تاکید بر ضرورت توسعه روابط بانکی بین دو کشورخاطرنشان کرد: با توسعه روابط تجاری در داخل منطقه می توان ضمن رونق بخشیدن به اقتصاد منطقه ازآثار منفی بحران مالی جهان نیز مصون ماند.

درادامه این دیدار معاون نخست وزیر قرقیزستان نیز با اشاره به روابط خوب ایران و کشورش برضرورت توسعه روابط تجاری دو طرف تاکید کرد وگفت : با توسعه روابط بانکی می توان تحرک خوبی درکارهای مشترک تجاری واقتصادی دوکشورایجاد کرد.

وی با بیان اینکه تسهیلات ویژه‌ای برای سرمایه گذاران در قرقیزستان پیش بینی شده است، خواستارحضور شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاری در پروژه های مختلف اقتصادی خرد و کلان کشورش شد.